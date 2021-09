¿Los reconoces? Estos son algunos malos hábitos de tu signo zodiacal | Opinión

Los hábitos no son innatos, son comportamientos aprendidos, ya que no nacemos con ningún hábito. Los mismos son creados por el cerebro para ahorrar esfuerzo, tiempo y energía. Los hábitos pueden ser positivos o negativos, pero siempre son esenciales para el aprendizaje humano.

Somos la suma de nuestros hábitos, pero increíblemente muchas veces desconocemos o ignoramos los malos. Aunque hay muchos factores involucrados en la formación de un hábito negativo, desde el punto de vista astrológico podemos mencionar algunos de ellos.

Actuar sin pensar, e interrumpir constantemente a los demás son los hábitos más notables de Aries. Les fascina empujar a todos, lo cual los compromete en todas las áreas de su vida. Son descuidados con su alimentación, toman exceso de café (por eso siempre están acelerados), y cuando están nerviosos se tocan el pelo.

Si alguien te niega algo antes que la última palabra salga de tu boca, es Tauro. Son tan feroces para proteger sus fronteras que se convierten en momias con tanta rigidez. Sus opiniones son las únicas válidas y el cambio es como proponerles que se tiren de la azotea de un rascacielos. Son desordenados y acumulan cosas innecesarias ya que las mismas le dan sensación de seguridad.

Géminis no sabe escuchar, les encanta hablar y que los escuchen, pero ese privilegio no se lo conceden a nadie. Son distraídos y se aburren al instante porque no prestan atención ni por educación. Nunca se sienten verdaderamente atraídos hacia nada en concreto. Adoran llevar y traer (chisme) y son impuntuales.

Cáncer es el embajador de las quejas, es hipersensible y rencoroso. Suele ser impuntual, sobre todo para las citas de la mañana, es como si Morfeo lo amarrara a la cama. Son adictos al azúcar, si se deprimen son capaces de consumir toda la nevera de helados y los estantes de golosinas del mercado (no saben manejar el estrés).

Leo se toma todo de forma personal, y esto les causa una sobredosis de tensión. Son un poco chismosos, si les cuentas algo, al instante lo sabe el vecindario entero. Son inseguros porque están atados al pasado, y muy concentrados en su apariencia física.

Ese supuesto consejo (empanizado de crítica) es el que siempre te dará Virgo. Viven preocupados, aunque estén durmiendo. Son perfeccionistas, quieren que todos hagan las cosas de la forma en que ellos mismos lo harían, y tienen la mala costumbre de no poder aceptar cuando están equivocados.

Si pudiéramos revisar las fechas de nacimiento de los récords de bancarrota el 90% seguro son libranos, son adictos a las tarjetas de créditos, y tienen gustos caros ¡Se enamoran de un pestañazo, pero también rompen en un abrir y cerrar de ojos! Son coleccionistas de relaciones sentimentales.

Escorpio es obsesivo y controlador, por eso es súper exigente con todo el que lo rodea. Les encanta vigilarte por gusto, ya que desconfían hasta de su sombra. Practican el secretismo, escondiendo sus propios sentimientos. Si explotan corre porque son capaces de desaparecerte del planeta sin que te des cuenta.

Sagitario es adicto al juego y a romper promesas. Siempre están distraídos y carecen de tacto para decir lo que piensan. El gen de la diplomacia no está en su ADN. Son impacientes y nunca planifican, porque confían en su suerte (la cual algunas veces está de vacaciones).

Capricornio no sabe cómo balancear el trabajo y el hogar, son adictos al trabajo. Si alguien les desagrada su lenguaje corporal los delata. Son tan pesimistas que para ellos el vaso de agua siempre está vacío. Si los llamas, ni les dejes un mensaje porque eso es gastar tiempo y saliva por gusto, no te contestarán.

Acuario es super regado, tienen todo fuera de lugar. No se cuidan la salud, y no duermen las horas necesarias porque son adictos a la internet. Aman los experimentos, sobre todo en las relaciones, ya que les aterra el compromiso.

Piscis tiene el hábito de escapar, sobre todo aguantado de una botella de alcohol o un cigarro de marihuana. Aman procrastinar, por esa razón pospondrán un proyecto eternamente. Es repetitivo cuando está conversando por tanto tiende a divagar cambiando el tema sin darse cuenta.

Lo seres humanos tenemos la capacidad de reformarnos y cambiar nuestros hábitos, poseemos ese potencial. Siempre existe la opción de elegir a qué prestamos atención, a sentir y percibir de una forma diferente, a pensar y actuar de manera más positiva. Solo tienes que proponértelo.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrologia; www.esoterismomagia.com.