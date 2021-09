Los soldados colombianos son unos héroes olvidados | Opinión

Leer más

Como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende tanto a la dictadura en Cuba, la escritora cubana Wendy Guerra le propuso un reto en su cuenta de Facebook: “15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano”. AMLO, desde luego, no ha contestado ni contestará. Tiene un muy bien desarrollado instinto político para no engancharse en cosas que no le convienen.

Pero el reto de Wendy —rescatado por atrevido y certero en varios medios— resalta un hecho curioso: muchos de los que han salido a defender últimamente a la brutal dictadura cubana, incluyendo a AMLO, no viven en Cuba. Además, Wendy hace las preguntas correctas: “¿Qué necesidad tiene de pasearse con un dictador en un lugar sagrado como el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Es eso lo que espera su pueblo de usted? ¿Acaso quiere mandarle un mensaje a su pueblo sobre lo que quiere ser en el futuro para ellos?”.