Como madres no podemos ignorar los efectos del cambio climático

Con una pancarta que dice “No hay un planeta B”, jóvenes estudiantes protestan a favor de medidas que reduzcan el impacto del cambio climático, el 3 de mayo en Melbourne, Australia. AFP/Getty Images

El Día de la Madre es especial para mí. Como muchas otras madres, mis hijos se toman un tiempo para que estemos juntos. Los más jóvenes me regalan manualidades hechas en la escuela y los mayores me vienen a visitar. Mi corazón se llena de gozo y estoy muy feliz de tener a mis hijos cerca de mí en este día. Sin embargo, no puedo ignorar la angustia que siento en mis entrañas.

Es imposible mirar más allá de los cambios que ocurren en nuestro entorno causados por el cambio climático. He visto los números y la data y sé que la causa es la actividad humana. Es por eso que he decidido enfocarme en encontrar soluciones, ya sea energía renovable, apoyo a la política ecológica, reducción de mi propio desperdicio de alimentos y la educación de mis hijos.

Mi esposo y yo creamos la Fundación VoLo en 2014 para compartir investigaciones sobre el clima basadas en datos. Florida, nuestro estado natal, tiene ocho de las 10 áreas metropolitanas más afectadas por el cambio climático en Estados Unidos y, por esa razón, todos los años, organizamos la Corrección del Clima. La conferencia sobre soluciones climáticas reconocida a nivel nacional se lleva a cabo en Orlando.

Vemos las señales a nuestro alrededor, y si quiero mirar a mis hijos a los ojos y hacer lo que sea mejor para ellos, tengo que enfrentar este gran problema y hacer algo al respecto. En este Día de la Madre, animo a todas las madres a hacer lo mismo. Por nuestros hijos, las madres tenemos un poder extraordinario para lograr lo imposible.

Si nos comprometemos a educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, crearemos una generación consciente y preparada para enfrentar los efectos del cambio climático. Usa tu voz, comparte la información y actúa.

Thais López Vogel, Esq. y David S. Vogel son los cofundadores y administradores de la Fundación VoLo.