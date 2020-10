Efeméride del Grito de Yara y su repercusión en Miami | Opinión

Arribamos en este próximo 10 de octubre al 152 aniversario del Grito de Yara, cuando Carlos Manuel de Céspedes, en 1868, dio inicio a la gesta independentista, con el fin de liberar al cubano de la Metrópoli española.

Como todo movimiento de matiz político no faltó la Declaración de principios y así fue como en el Manifiesto de aquel 10 de octubre Céspedes expresó los deseos de los insurrectos en términos generales sin imponer ningún criterio. Expuso: “Amamos la tolerancia, el orden y la justicia en todas las materias. Respetamos la vida y las propiedades de todos los ciudadanos pacíficos. Admiramos el sufragio universal, que asegura la soberanía del pueblo”, entre otros aspectos del referido Manifiesto.

Cuba desde hace más de 60 años viene sufriendo una dictadura que ha sumido a su pueblo en la más repugnante miseria en el orden político, económico, social y cultural, de manera que el pueblo de a pie es un menesteroso quedado a la deriva del progreso en todas sus facetas.

En la Isla no se celebra esta efeméride con los honores que merece. Pero hay otro pueblo cubano fuera de sus fronteras y que hoy, parte del mismo, está bajo el cielo de esta nación, principalmente en el Estado de la Florida y su base fundamental en la ciudad de Miami.

Por consiguiente, el exilio cubano se ha propuesto festejar el 10 de octubre venidero, con un acto masivo en esta ciudad, no solo para rendirle veneración a dicha efeméride, sino con la consigna de poner en alerta a la ciudadanía en medio del proceso electoral que culminará el próximo 3 de noviembre, que resulta decisivo para evitar que el Partido Demócrata incremente sus nefastos propósitos, ya que no deseamos que una administración demócrata tome las riendas de la Casa Blanca y revierta la política vigente hacia el castrismo, pues el impacto no haría más que regresar a las viejas traiciones que hemos padecido por administraciones demócratas, siendo la última el acto sumiso del presidente Obama al tenderle su mano a Raúl Castro. El aspirante Joe Biden ha prometido revertir toda la política actual y tal vez, al igual que hizo Obama, visitaría a La Habana festejado por la dictadura.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

A pesar de los corifeos liberales y sus consignas inefables, existen incontables razones para mantener al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, cuyos lineamientos en todos los órdenes son ajenos al llamado liberalismo, el cual es, según la autorizada opinión del escritor brasileño Joao Mellao Neto, “una disciplina que concibe el mundo como un corral donde las gallinas andan sueltas…y también la zorra”.

Orestes Rodríguez, abogado de Miami.