Porcentaje de gays en El Vaticano es pura especulación | Opinión

El Papa Francisco llega para asistir a una ceremonia interreligiosa por la paz en la Basílica de Santa María en Aracoeli, en Roma, el martes 20 de octubre de 2020. AP

A mí y a muchos nos ha parecido imprudente una categórica afirmación, incluida en la columna dominical del escritor Carlos Alberto Montaner el pasado 25 de octubre, citando a un desconocido periodista francés, de quien afirma que es homosexual.

Se lee en el escrito que “80% de los miembros de la curia romana en el Vaticano es homosexual”. Absteniéndome de opinar sobre si esto sería o no oportuno para no ser políticamente incorrecto, sí me permito llamar la atención, toda vez que esta proporción de homosexuales ose localiza en los clubs o asociaciones de este grupo de personas.

Además, como la Iglesia no considera correcta la inclusión de homosexuales, es intrínsicamente ofensivo y festinado pretender que en el pequeño reducto del gobierno de la Iglesia Romana esté concentrado este altísimo porcentaje de personas con ese estilo de vida.

Al igual que nadie pueda negar que pudieran haber algunos; a su vez nadie puede confirmar este enorme average basado en la simple opinión del periodista citado por el amigo Montaner. ¡Por favor, hermano!

Efraín R. Infante, Miami.