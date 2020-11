Soy cercano a mi país adoptivo, EEUU, no a ningún régimen | Opinión

Unsplash

La presente nota es para desmentir y aclarar una noticia publicada en las páginas del Nuevo Herald, el 18 de noviembre del año en curso. Me refiero al artículo “Propuesta de Buena Fe sobre castigo a médicos cubanos desata polémica en las redes”, escrito por el periodista Mario J. Pentón.

Este reportero saca de contexto la conversación entre el cantante y compositor Israel Rojas y Carlos Lazo (yo) y atribuye a Rojas el haber dicho: “¿Cuánto tú le debes al país; cuánto costó la carrera? Pon una tarifa. La paga y no tienes ningún tipo de problemas”. Mario J. Pentón omite aclarar que esa cita, sacada de contexto, que él atribuye a Israel Rojas, es parte de una conversación más amplia donde Rojas expresa algo que le han comentado otras personas. Una visita al minuto 13:30 de esa conversación clarificaría la burda manipulación del audio o la negligencia por parte del periodista. Incluso el título del artículo “Propuesta de Buena Fe…” es tendencioso. Buena Fe es un grupo musical que no ha hecho ninguna “propuesta” en ese sentido.

Por último, en el mismo texto, Mario J. Pentón, me identifica a mí, profesor cubanoamericano Carlos Lazo, como “cercano al régimen” (cubano). No sé quién es Mario Pentón, ni nunca he hablado con ese reportero. Su opinión sobre mí persona parece estar basada en difamaciones y rumores generados por plataformas de odio que él (Pentón) da por sentado.

Yo no soy cercano a ningún régimen o gobierno. A quien único soy “cercano” en vida y obra es a mi país adoptivo (Estados Unidos) donde serví, como médico de combate, en medio de una guerra. Allí fui condecorado con una estrella de bronce por salvar vidas en el campo de batalla.

En la actualidad soy maestro y “cercano” a la idea de construir puentes de amor entre mi país adoptivo Estados Unidos y mi país de nacimiento, Cuba. Soy “cercano” a los vecinos y amigos que me acogieron aquí en Estados Unidos, hace tres décadas. Soy “cercano” a los familiares y vecinos en la Isla a quienes llevo en el alma y a quienes les debo lo mucho o poco que soy.

Carlos Lazo, director de la fundación Bridges of Love/ Puentes de amor, Snohomish, estado de Washington.