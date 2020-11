Necesitamos soluciones al congestionamiento del tránsito en Miami-Dade | Opinión

Foto de archivo de un atasco de tráfico en Miami Beach en 2012. Cortesía a el Nuevo Herald

Todos sabemos que se debe tratar de solucionar el congestionamiento del tránsito en el condado Miami-Dade, aunque nuestros gobernantes electos solamente proponen millonarios programas para aliviarlos o solventarlos.

En repetidas ocasiones he enviado cartas a la prensa explicando soluciones de bajo costo, pero no se les presta atención, es por eso que se necesita que las agrupaciones comunitarias exijan que existe una dirección de correo electrónico gubernamental simple, para que los que más saben de los problemas del tránsito, que son tanto los conductores como la policía, puedan compartir sus opiniones sobre los problemas del tránsito y ofrecer ideas de cómo pueden ser resueltos.

Por ejemplo, cuando un conductor sale del centro de compras que está en el lado norte de Coral Way y la 86 avenida donde hay un Walmart, Walgreens, Publix y otros populares comercios, para dirigirse al oeste en Coral Way, se encuentra con la situación de que el semáforo no tiene señalización hacia la izquierda, haciendo que sea muy difícil doblar en esa dirección.

Ese es solamente un pequeño caso de los miles que se pueden resolver en Miami-Dade. Necesitamos que las voces de los residentes y las organizaciones comunitarias unan sus esfuerzos y se comuniquen con las autoridades para lograr soluciones a estos problemas, y es un deber de nuestro gobierno Condal escuchar estas propuestas.

J. Darío Miyares, Miami.