Carta abierta de la comunidad académica por el diálogo en Cuba | Opinión

Cubanos residentes en España despliegan una pancarta en solidaridad con el Movimiento San Isidro, un grupo de artistas que protestan en La Habana en contra de la censura del gobierno cubano, el martes 24 de noviembre de 2020, en Barcelona, España. AFP/Getty Images

Lo sucedido en días recientes en Cuba, a raíz de la huelga de hambre realizada por miembros del Movimiento San Isidro, ha puesto sobre el tapete la demanda, por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil, de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas.

Los sucesos pasados han hecho evidente, además, la disposición mayoritaria al diálogo como vehículo de cambio, y desde diversas publicaciones académicos formados en universidades cubanas han abogado también por un diálogo efectivo entre la sociedad y el gobierno de la Isla, que incluya a todos los actores y del cual emerjan soluciones democratizantes reales.

Ante la organización por parte de diferentes voceros de la sociedad civil de una agenda de diálogo abierto y transparente, las autoridades cubanas han respondido con una campaña de difamación mediática de algunos actores, muchos de los cuales se encuentran sometidos a vigilancia, acoso policial, interrogatorios y arrestos arbitrarios y constantes.

La noche del 27 de noviembre pasado, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente al Ministerio de Cultura para protestar la violencia estatal ejercida contra los miembros del Movimiento San Isidro, y exigir de manera pacífica la apertura de canales de diálogo, la policía acordonó las calles aledañas, impidiendo el acceso incluso de personas que llevaban agua y comida para los manifestantes.

Los firmantes de esta carta, académicos en su mayoría cubanistas de dentro y fuera de la Isla, rechazamos las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideramos reclamos justos de la sociedad civil, y urgimos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores ni posturas, y sin represalias para ninguno de los participantes, del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a la actual crisis política que atraviesa el país.

Aspiramos a una Cuba abierta, diversa y plural. Una Cuba para y con todos.

Abel Sierra Madero, Historian, Independent Scholar

Achy Obejas, Creative Writing, Independent Scholar

Adrian López-Denis, Historian, Independent Scholar

Adrián Pablo Fanjul, Professor (Modern Languages), Universidade de São Paulo

Adriana Kanzepolsky, Professor (Modern Languages), Universidade de São Paulo

Ahmed Correa Alvarez, PhD Candidate (Interdisciplinary Humanities), University of California, Merced

Alberto Sosa-Cabanas, Faculty (Spanish), Florida International University

Alder Soto, PhD Student (Languages), Universidade de São Paulo

Alejandro Anreus, Professor (Art History, Latin American Studies), William Paterson University

Alex Borucki, Professor (History), University of California, Irvine

Alexander Correa Iglesias, Historian, Independent Scholar

Alexei Padilla Herrera, PhD Student (Communication), Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cecilia Olmos, Faculty (Latin American Literature), Universidade de São Paulo

Ana Eichenbronner, Faculty (Literature), Universidad de Buenos Aires

Andrés Isaac Santana, Art Historian, Independent Scholar

Armando Chaguaceda, Researcher (Political Science), Universidad Francisco de Vitoria

Arturo Matute Castro, Assistant Professor (Spanish), Kennesaw State University

Beatriz Revuelta, Faculty (Political Science), Universidad Central de Chile

Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, Professor (Political Science), Universidad Iberoamericana

Carlos Aníbal Alonso Castilla, Faculty (Literature), Universidad Autónoma de Querétaro

Carmelo Mesa-Lago, Professor Emeritus (Economics and Latin American Studies), University of Pittsburgh

Cesar Salgado, Associate Professor (Spanish, Comparative Literature), University of Texas, Austin

Christina García, Assistant Professor (Spanish), College of Charleston

Cindy Ermus, Assistant Professor (History), University of Texas, San Antonio

Coco Fusco, Professor (Art), Cooper Union

Damaris Punales-Alpizar, Associate Professor and Chair (Modern Languages and Literatures), Case Western Reserve University

Danae C Dieguez, Faculty (Spanish), Nova South University

Danny Roque, Anthropologist, Independent Scholar

David Canela, Faculty (Spanish), Florida International University

David Tenorio, Assistant Professor (Spanish), University of Pittsburgh

Daylet Domínguez, Associate Professor (Spanish), University of California, Berkeley

Dayron Carrillo-Morell, PhD Student (Art History), University of Zurich

Edgardo Dobry, Professor (Hispanic Philology), Universidad de Barcelona

Edisabel Marrero Tejeda, PhD Student (Art History), Universidad Nacional Autónoma de México

Eduardo Frías Etayo, Professor (Anthropology), Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe

Elaine Acosta González, Visiting Scholar (Sociology), Florida International University

Elena Martinez, Professor (Latin American Literature), City University of New York, Baruch College

Elizabeth Schwall, Assistant Professor (History), Northern Arizona University

Elvis Fuentes, Adjunct Lecturer (Art History), City University of New York, City College

Emily Maguire, Associate Professor (Spanish), Northwestern University

Ernesto Menendez-Conde, Assistant Professor (Spanish), City University of New York, LaGuardia Community College

Estela Martínez, PhD Student (Spanish), Syracuse University

Esther Hernández, Visiting Instructor (Spanish), Claremont McKenna College

Florencia Picasso, Associate Professor (Social Sciences), Universidad de la República, Universidad Alberto Hurtado

Francisco Morán, Professor Emeritus (Spanish), Southern Methodist University

Francisco Zaragoza Zaldívar, Faculty (Spanish), Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Gerardo Mosquera, Art Historian, Independent Scholar

Guillermina De Ferrari, Professor (Spanish), University of Wisconsin-Madison

Gustavo Pérez Firmat, Professor (Humanities), Columbia University

Hans Carrillo Guach, Professor (Sociology), Universidade Federal de Goiás

Haroldo Dilla Alfonso, Professor (Sociology), Universidad Arturo Prat

Helena de Madureira Marques, PhD Student (Languages), Universidade de São Paulo

Henry Eric Hernández, Social Scientist, Independent Scholar

Hilda Landrove Torres, PhD Candidate (Mesoamerican Studies), Universidad Nacional Autónoma de México

Idalia Morejón Arnaiz, Professor (Spanish), Universidade de São Paulo

Idania Machado, Faculty (Communication), Universidad de Las Américas, Ecuador

Ignacio Iriarte, Faculty (Latin American Literature), Universidad Nacional de Mar del Plata

Iliana Cepero, Assistant Professor (Art History), The New School

Iria Puyosa, Associate Professor (Social Sciences), Universidad Central de Venezuela

Isaac Caro, Professor (Social Sciences), Universidad Alberto Hurtado

Ivan Darias Alfonso, Researcher (Social Sciences), University of London, Birkbeck

Jacqueline Loss, Professor (Literatures, Cultures, and Languages), University of Connecticut

James Buckwalter-Arias, Professor (Spanish), Hanover College

Jasmine Chohan, Associate Lecturer (Art History), Courtauld Institute of Art

Jennifer Lambe, Associate Professor (History), Brown University

Jesús Sanjurjo, Lecturer (Spanish), Cardiff University

Joao Felipe Goncalves, Professor (Anthropology), Universidade de São Paulo

Johanna Cilano Pelaez, Researcher (History), Universidad Francisco de Vitoria

John Gutiérrez, Assistant Professor (History), City University of New York, John Jay College of Criminal Justice

Jorge Brioso, Professor (Spanish), Carleton College

Jorge Felipe Gonzalez, Assistant Professor (History), University of Texas, San Antonio

Jorge Luis Arcos, Faculty (Literature), Universidad Nacional de Rio Negro

Jose Moya, Professor (History), Columbia University

Joseph L. Scarpaci, Researcher and Director (Economics), Center for Study of Cuban Culture & Economy

Jossianna Arroyo-Martinez, Professor (Latin American and Caribbean Literatures and Cultures), University of Texas, Austin

Juan Carlos Quintero Herencia, Professor (Latin American and Caribbean Literature and Cultures), University of Maryland, College Park

Juan Carlos Rodriguez, Associate Professor (Spanish), Georgia Institute of Technology

Juan Cristóbal Castro, Professor (Literature), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Juan Luis Morales, Professor (Architecture), École nationale supérieure d’architecture de Paris, La Villette

Juan Pablo Gómez, Researcher (Philology), Universidad de Salamanca

Julie Skurski, Distinguished Lecturer (Anthropology), City University of New York, The Graduate Center

Julio Ramos, Professor Emeritus (Spanish), University of California, Berkeley

Kenya C. Dworkin, Professor (Hispanic Studies), Carnegie Mellon University

Kris Juncker, Art Historian, Independent Scholar

Laura Janina Hosiasson, Professor (Spanish), University of Maryland, College Park

Laura Redruello, Associate Professor (Spanish), Manhattan College

Lazaro Benitez, Researcher (Dance History), Université Paris 8

Lázaro Estrada, Faculty (Business), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Lennier Lopez, PhD Student (Political Science), Florida International University

Lilyam Padrón Reyes, Lecturer (History), Universidad de Cádiz

Lizabel Mónica, PhD Candidate (Literature), Princeton University

Lucia Piedra Galarraga, Faculty (Art History), Universitat Oberta de Catalunya

Lucila Navarrete, Professor (Humanities), Universidad Nacional Autónoma de México

Luis Miguel Isava, Professor (Literature), Unviversidad Simón Bolívar

Mabel Cuesta, Associate Professor (US Latino and Caribbean Literature), University of Houston

Magdalena Lopez, Researcher (Latin American Literature), University of Notre Dame

Maida Donate, Professor, Retired (Spanish), Barry University

Manuel Barcia, Professor (History), University of Leeds

Manuel Piña B, Professor (Art), The University of British Columbia

Marcela Perticara, Professor (Economics, Business), Universidad Alberto Hurtado

María A. Cabrera Arús, Adjunct Faculty (Sociology), New York University

María A. Gutiérrez Bascón, Postdoctoral Researcher (Latin American Literature), University of Turku

Maria Caridad Cumana, Adjunct Faculty (Film and Media Studies), Miami Dade College

Maria Marques, Professor (Economy), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Maria Victoria Véliz, PhD Candidate (Modern Languages and Literatures), University of Miami

Marial Iglesias Utset, Visiting Research Scholar (History), Harvard University

Marie Laure Geoffray, Adjunct Faculty (Political Science), Sorbonne Nouvelle, Paris 3

Maybel Mesa Morales, Visiting Assistant Professor (Spanish), Providence College

Michael H. Miranda, Faculty (Spanish), University of Arkansas, Fayetteville

Michael J. Bustamante, Assistant Professor (History), Florida International University

Michel Mendoza, PhD Student (Literature), City University of New York, The Graduate Center

Michelle Leigh Farrell, Associate Professor (Spanish), Fairfield University

Mirta Suquet, Assistant Professor (Spanish), Susquehanna University

Mónica Ayala, Associate Professor (History), Denison University

Mónica Simal, Associate Professor (Spanish), Providence College

Nancy Calomarde, Professor (Latin American Literature), Universidad Nacional de Córdoba

Nanne Timmer, Associate Professor (Latin American Literature), Leiden University

Nelson Cárdenas, Assistant Professor (Creative Writing), University of Texas, El Paso

Nivia Marina Brismat, Faculty (Sociology), Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Orlando Justo, Associate Professor (Economics), City University of New York, Borough of Manhattan Community College

Orlando Luis Pardo Lazo, PhD Candidate (Comparative Literature), Washington University in Saint Louis

Oscar J. Montero, Professor, Retired (Literature), City University of New York, Lehman College

Osmany Suárez, Faculty (Anthropology), Universidad Iberoamericana

Pablo Baler, Professor (Latin American Literature), California State University, Los Angeles

Pablo Gasparini, Professor (Hispanic-American Literatures), Universidade de São Paulo

Paloma Duong, Assistant Professor (Latin American and Media Studies), Massachusetts Institute of Technology

Perla Rozencvaig, Professor, Retired (Literature), Columbia University

Rachel Alfonso, PhD Student (Social Sciences)\u0009, Universidad de Chile

Rachel Price, Associate Professor (Spanish and Portuguese), Princeton University

Rafael DiazCasas, Lecturer (Art History), School of Visual Art

Rafael Rojas, Professor (History), El Colegio de México

Rafael Sanchez, Senior Lecturer (Anthropology), Graduate Institute Geneva

Raúl Rubio, Associate Professor and Chair (Hispanic Studies), The New School

Raynier Hernández, Faculty (Social Sciences), Universidad de las Américas, Chile

Remy Hernandez, Professor (Art), Escuela Pedagógica Eduardo García Delgado

Rezvaneh Ganji, Researcher (Sociology, Human Rights), University of Maine

Rita Martin, Professor (Spanish), Radford University

Roberto Garcés Marrero, PhD Student (Social Anthropology)\u0009, Universidad Iberoamericana

Rogney Piedra Arencibia, Faculty (Philosophy), Queen’s University

Román Munguía Huato, Professor, Retired (Art and Architecture History), Universidad de Guadalajara

Ruben Alberto Chababo, Professor (Human Rights), Universidad Nacional de Rosario

Salomé García Bacallao, Graduate Student (Art Restauration), Universitat Politécnica de Valencia

Samuel Farber, Professor Emeritus (Political Science), City University of New York, Brooklyn College

Sarah Beckjord, Associate Professor (Hispanic Studies), Boston College

Sarah Piña, Assistant Professor (Latina/o Literature), University of Wisconsin-Parkside

Sergio Díaz-Briquets, Historian, Independent Scholar

Sergio Ibisate Lemus, PhD Student (Anthropology), Universidad Nacional de Córdoba

Sergio Ortiz Leroux, Professor (Political Science), Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Shannon Rose Riley, Professor and Chair (Humanities), San José State University

Susannah Rodríguez Drissi, Faculty (Writing), University of California, Los Angeles

Suset Sánchez Sánchez, Art Historian, Independent Scholar

Tania Pérez Cano, Assistant Professor (Latin American and Peninsular Literature), University of Massachusetts, Dartmouth

Ted A. Henken, Associate Professor (Sociology), City University of New York, Baruch College

Teresa Díaz Canals, Professor (Social Sciences), Universidad de La Habana

Tomas Castellanos, Graduate Student (Literature), City University of New York, City College

Vincent Bloch, Research Associate (Sociology), École des Hautes Études en Sciences Sociales

Vítor Kawakami, PhD Student (Modern Languages), University of Maryland, College Park

Waldo Pérez Cino, Literary Criticism, Independent Scholar

Walfrido Dorta, Assistant Professor (Spanish), Susquehanna University

William Kelly, PhD Candidate (History), Rutgers University

Yanet Rosabal Navarro, Faculty (Sociology), Universidad Fermín Toro

Yesenia F. Selier, Adjunct Professor (Media, Culture, and Communication), New York University

Yoandy Cabrera, Assistant Professor (Spanish), Rockford University

(Actualizada: domingo, 6 de diciembre de 2020, 10 p.m.)