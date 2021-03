¿Surgirá una nueva civilización basada en pensamientos científicos? | Opinión

Unsplash

Los dioses y los ritos ceremoniales de antiguas civilizaciones: Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma… desaparecieron junto con las mismas civilizaciones que los crearon. Solo quedan algunos legados escritos, monumentos, templos como la Acrópolis de Atenas, el Partenón, las pirámides y otras obras arquitectónicas.

Aquellas civilizaciones se fueron sucediendo unas a otras hasta que se originó la civilización occidental con las costumbres que las anteriores le transmitieron y también crearon sus dioses, a su imagen y semejanza, arrastrando antiguas creencias y modificando e incorporando otras.

Con Occidente surgió el cristianismo, dentro del pueblo judío, rodeado de otros pueblos politeístas, dando lugar a una especie de sincretismo religioso: viejas tradiciones edulcoradas.

Con 2,000 años de existencia a través de los siglos se han ido definiendo nuevos dogmas que quizá nada tengan que ver con los supuestos acontecimientos que le dieron origen. Para los primeros cristianos María sola era la madre biológica de Jesús. La Iglesia Católica la ha convertido en una semi diosa, a base de decretar dogmas marianos.

Pronto se celebrará la Semana Santa: pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. La mente de los primeros cristianos se caracterizaba por estar regida por el pensamiento mágico, tiempos en que la humanidad no era capaz de diferenciar lo mítico de lo real, cuáles acontecimientos eran reales y cuáles podrían ser fantasías creadas por alucinaciones.

En pleno tercer milenio el hombre está explorando el universo enviando naves espaciales para investigarlo, recientemente al planeta Marte. A la mente racional y científica del hombre de hoy le es difícil aceptar que alguien que haya muerto biológicamente haya sido capaz de resucitar, e irse para los cielos —más allá de las nubes— de donde no ha vuelto a regresar a pesar de sus promesas, aunque muchos lo creen por un acto de fe, no racional, no demostrable.

¿Cuánto podría haber de cierto en los documentos que los primitivos cristianos permitieron legar a sus sucesores? Hubo muchas diferentes opiniones entre los disímiles grupos que surgieron y el más fuerte declaró herético a los otros, destruyó sus pensamientos escritos. Algunos se han encontrado con diferentes versiones como los Manuscritos del Mar Muerto o Rollos de Qumran.

Tal vez en equis siglos Occidente se transforme, desaparezca y con ella sus presuntos dioses, como sucedió con las antiguas civilizaciones que desaparecieron con sus dioses, dejando huellas arquitectónicas y surja una nueva civilización, con pensamientos más científicos.

Jesús Lázaro, Miami