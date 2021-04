El asesinato de George Floyd es un doloroso caso en donde triunfó la justicia | Opinión

Decenas de personas celebran frente al tribunal del Condado Hennepin en Minneapolis, Minnesota, el miércoles 20 de abril de 2021, después que un jurado declaró al ex policía Derek Chauvin culpable de asesinar a George Floyd. AP

En el juicio del ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, el agente fue declarado culpable de asesinato. Vi a muchas personas muy contentas por el resultado, pero considero que todos, aunque jubilosos porque se impuso la justicia, deberíamos sentirnos apesadumbrados porque las muertes de hombres negros a manos de agentes policiales siguen ocurriendo. En este caso, el doloroso saldo final es un hombre muerto, otro hombre que pasará muchos años en la cárcel, y dos familias destruidas.

Pienso que estos eventos ocurren debido a la falta de entrenamiento de algunos agentes policiales, así como a problemas raciales que han salido a la luz en los últimos tiempos. A todos estos casos se les da propaganda en el resto del mundo y esto perjudica nuestra imagen.

En nuestras ciudades del Sur de la Florida estos casos no ocurren a menudo, quizás por la diversidad racial de los departamentos de policía. Creo que si se intensificara el entrenamiento en los departamentos de policía, haciendo hincapié en que todos somos iguales, que nadie está por encima de la Ley, que no se le puede disparar a una persona que huye, y que cuando el sujeto está controlado no se le puede seguir golpeando o abusando de él, se resolvieron una gran parte de estos casos, sin que hubieran desgracias personales.

Admitamos que la policía, en estos días de gran violencia, puede estar extremadamente nerviosa, pero deben ellos mismos tratar de que no se produzcan hechos así, lo cual ayudaría a eliminar los problemas.

Orlando Marcos, Miami.