Debemos implementar medidas con urgencia para prevenir los tiroteos en Miami | Opinión

Una reciente ley del estado de Texas ha reactivado el debate nacional sobre el aborto. Este, por supuesto, es un tema bien sensible pues enfrenta a dos valores: el valor de la vida y el valor de los derechos de la mujer.

Ahora, si se me permite, he concluido que mucha de la separación nacional en este tema surge de la insistencia de ambas partes en definirlo abstractamente. He visto poco, muy poco, esfuerzo en presentarlo de una manera concreta, real y social.