El abuso de la Primera Enmienda por personajes de radio y televisión | Opinión

Tenemos mucho que celebrar porque disfrutamos de vivir en una nación donde se protege el derecho de sus ciudadanos a expresarse libremente sin temor a la represión como se practica en Cuba y otros países totalitarios.

Sin embargo en los últimos tiempos hemos sido víctimas de otro constante abuso de la primera enmienda de la Constitución a través de personajes de radio y televisión, algunos llamados periodistas y hasta oficiales electos. Sobre todo aquellos que son cubanos y deberían de conocer muy bien que la mentira, la desinformación y manipulación fue la herramienta principal utilizada por el dictador cubano el cual engañó a la mayoría de los cubanos y se apoderó de nuestro país.

Pero pareciera que no se aprendió de esa dolorosa experiencia pero que por alguna razón muy preocupante esa misma campaña es practicada por algunos personajes en Miami.

Para mí es muy difícil comprender como alguien que se hace llamar periodista se preste para esto a sabiendas que está mintiendo, desinformando y en el mejor se los casos tergiversando los hechos tratando de manipular a los oyentes, sobre todo a personas de la tercera y cuarta edad hasta al punto de afectar nuestra salud mental.

Me es muy difícil digerir racionalmente que personas honorables entre los que se encuentran líderes del exilio, ex presos políticos y algunos verdaderos patriotas también se han prestado para esas vergonzosas prácticas.

Como se puede reconciliar que el domingo se pretenda ser un buen cristiano fiel practicante de la iglesia y el lunes se convierta en algo diabólico, como es posible balancear que alguien que cumplió prisión política se presente ante un canal de televisión con una serie de papeles y afirmar que tenía pruebas que la elección del 2020 fue un fraude, me pregunto, ¿qué hizo con las evidencias?

Entiendo que muchas personas fueron víctimas de otra corrupta campaña de desinformación con el socialismo y muchos la compraron como buena sin saber que tenía garantía simplemente porque este país no es, ni será un sistema socialista y mucho menos comunista. No lo hace socialistas porque hoy nuestros viejitos tengan una vivienda pública digna, comedores para los menos afortunados, donde en tiempo de elecciones no faltan los políticos, y otra larga lista de programas sociales que no alcanzaría el papel para describirlos, sin embargo esto no hace a EEUU un país socialista.

El objetivo principal de esta carta abierta es llamar a la reflexión pública y periodistas y comentaristas que por un centén se prestan a desinformar, lo cual conlleva a una acción muy peligrosa, ojo, ustedes están promoviendo el odio y conflictos en nuestra sociedad y quién sabe si un día sucede una desgracia a consecuencia de su falta de ética.

La Primera Enmienda da amplia cobertura para que podamos expresarnos libremente pero estoy seguro que los honorables fundadores de esta gran nación jamás pensaron que pudieran existir personas capaces de difundir falsedades utilizando la comunicación masiva.

En mi opinión, en necesario que este caso llegue a la Corte Suprema, su dictamen sería interesante y quizás se terminen los abusos, así como la Primera Enmienda da total amplitud a su libre expresión no estipula difundir falsedades a los oyentes creando así una condición social tóxica y peligrosa que no es la razón por la cual la FCC otorga licencias a la radio y televisión.

Mientras tanto, siempre tenemos la opción de cambiar el dial y hasta no consumir productos y servicios de sus anunciantes, siempre con la fe de que no sea necesario.

Humberto Sánchez, autor del libro “Reflexiones de Cheito Smith” donde se analiza la actual condición política y social actual de EEUU.