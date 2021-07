Otra infamia de Díaz-Canel, ordenar la represión de las protestas pacíficas | Opinión

Activists react during a rally on Calle Ocho near Versailles Restaurant in Miamis Little Havana neighborhood on Wednesday, July 14, 2021. The rally was held in solidarity with the protests happening in Cuba.

Escribo después de recibir llamadas telefónicas de Cuba pidiéndome que dé a conocer la situación de las madres, esposas y otros familiares desesperados, que recorren el país de una estación de policía a otra en busca de sus seres queridos secuestrados por el régimen.

El presidente a dedo Miguel Díaz-Canel, en una alocución a sus seguidores los instó a lanzarse a la calle a golpear a los jóvenes que reclaman sus derechos.

La oposición democrática en la isla es inminentemente pacífica. Las calles ya no son solo para los revolucionarios, el régimen ha militarizado pueblos y ciudades, y los líderes de la oposición que no se encuentran encarcelados sufren la presencia de los policías frente a sus casas que no les permiten salir de ellas, ni para ir a las colas a buscar alimentos.

Las declaraciones del señor Díaz-Canel echando a pelear unos cubanos contra otros quedarán a la historia como una infamia más.

Mercedes Esther Agüero Causa, Miami.