Ojalá que el sacrificio hecho en Afganistán no sea en vano | Opinión

Me gustaría saber cuál es el problema del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el uso de la mascarilla. Primero no permite la obligatoriedad de su uso en muchos actos y lugares públicos, y después no permite su uso en las escuelas. Además prohibió el uso del pasaporte de vacunación para poder viajar en los cruceros.

Me parece que el gobernador, más que un funcionario de un país libre elegido por el voto de los ciudadanos, se comporta como uno de los dirigentes puestos a dedo en nuestros países del Tercer Mundo, que cuando se empeñan en hacer algo, no permiten que nadie les lleve la contraria.