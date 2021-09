Una visión alternativa al debate sobre el aborto | Opinión

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 30 de marzo de 2021, manifestantes opuestos a la interrupción del embarazo protestan en el Capitolio estatal mientras el Senado debatía proyectos de ley antiaborto, en Austin, Texas. (Jay Janner/Austin American-Statesman vía AP, archivo) AP

Una reciente ley del estado de Texas ha reactivado el debate nacional sobre el aborto. Este, por supuesto, es un tema bien sensible pues enfrenta a dos valores: el valor de la vida y el valor de los derechos de la mujer.

Ahora, si se me permite, he concluido que mucha de la separación nacional en este tema surge de la insistencia de ambas partes en definirlo abstractamente. He visto poco, muy poco, esfuerzo en presentarlo de una manera concreta, real y social.

Me explico. Soy un fuerte creyente en el principio de la reverencia por la vida. A un tiempo, entiendo que un profundo respeto ha de existir en una sociedad civilizada, democrática, por las decisiones bien personales, bien íntimas que toma una mujer.

Simplemente, creo que tenemos que desterrar toda noción de que nos hallamos ante un dilema religioso. Y abordarlo, como se entendió la esclavitud un día, como un problema de humanidad.

Creo que Estados Unidos tiene la oportunidad hoy de mostrar una vez más que es una gran nación. A los partidarios de la vida (pro life) les pregunto: ¿no saben que los hijos rechazados sufren notablemente? Y a las mujeres que no desean tenerlos les digo: ¿no es lo más humano dar a su hijo una oportunidad? Necesitamos que las agencias de servicio social, particularmente judías, católicas y protestantes, asuman la responsabilidad de estas nuevas vidas.

Hoy se esta discutiendo el gran proyecto de ley de infraestructura en el Congreso. Es un proyecto que incluye temas bien humanos de esta administración. ¿Se podrá incluir fondos para este programa?

Felipe Fernández, Miami