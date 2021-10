No es sorpresa que Florida siga el ejemplo de Texas e intente prohibir el aborto | Editorial

Defensoras del derecho al aborto protestan el miércoles 1 de septiembre de 2021 frente al ayuntamiento de la ciudad de Edinburg, Texas, contra una nueva ley en ese estado que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. La pancarta dice, “es mi cuerpo, es mi decisión”. AP

Para sorpresa de nadie, un legislador de Florida se apresuró a imitar la iniciativa antiaborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que entrara en vigor una ley de Texas.

Para sorpresa de nadie, el legislador presentó un proyecto de ley cruel que prohibiría los abortos a partir después de las seis semanas, cuando la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas.

Y para sorpresa de nadie, al igual que la ley de Texas, la propuesta de Florida convertiría a los ciudadanos privados en cazarrecompensas. Atraídos por una recompensa económica, se les permitiría demandar a las personas que realizan un aborto o a cualquiera que “ayude o incite” o pague a una mujer para que se haga un aborto.

Aquí está la guinda del pastel: esas personas podrían ser demandadas “independientemente de si la persona sabía o debería haber sabido que el aborto se realizaría” en violación de la ley, establece el proyecto de ley. Los acusados que pierden en la corte tendrían que pagarle al menos $10,000 por aborto, más los honorarios de los abogados, a los demandantes, quienes tendrían hasta seis años después de que se realiza el aborto para presentar la acción.

Un termino engañoso

Contrariamente a lo que afirman sus partidarios, la “Ley de latidos del corazón de Florida” no se basa en la ciencia. Tampoco eso nos debe extrañar.

El proyecto de ley 167 (HB 167) de la Cámara de Representantes prohibiría el aborto “si el médico detecta un latido fetal”, o alrededor de las seis semanas de gestación. El proyecto de ley toma una página del proyecto de ley de Texas, que define el latido del corazón como “actividad cardíaca o la contracción rítmica constante y repetitiva del corazón fetal dentro del saco gestacional”.

El término “latido del corazón fetal” suena clínico y científico, y los conservadores han dicho durante mucho tiempo que los avances tecnológicos han permitido a los médicos detectar la actividad cardíaca fetal más temprano que en el pasado. El problema es que muchos médicos dicen que el término es engañoso.

En términos generales, un “latido” se define por el cierre y la apertura de válvulas cardíacas. A las seis semanas de gestación, un embrión aún no se considera un feto y el corazón no se ha formado, eso sucede entre la novena y la duodécima semana de embarazo, informó Associated Press. El “latido del corazón” que se detecta en las primeras etapas del embarazo es en realidad una actividad eléctrica dentro de las células de un embrión. Es por eso que muchos médicos creen que las leyes del “latido del corazón fetal” difunden información errónea.

“El parpadeo que estamos viendo en la ecografía que al principio del desarrollo del embarazo es en realidad actividad eléctrica, y el sonido que ‘escuchas’ es en realidad fabricado por la máquina de ultrasonido”, Dra. Nisha Verma, obstetra-ginecóloga en el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos que se especializa en la atención del aborto, dijo a NPR a principios de este mes.

El término “latido del corazón” toca las fibras del corazón de las personas y es más fácil de comercializar que “actividad eléctrica”. Evoca la imagen de un bebé en el útero y está diseñado para que la gente crea que las mujeres que se someten a abortos están cometiendo un asesinato.

Esa manipulación emocional es evidente en el intento de HB 167 de reemplazar cada referencia a un “feto” en la propuesta de Florida con el término “niño por nacer”. La Junta Editorial del Herald dejó un mensaje de voz en busca de comentarios en la oficina de distrito del representante patrocinador Webster Barnaby, republicano por Deltona. Barnaby dijo a los reporteros del Capitolio la semana pasada que “no tenía comentarios en este momento”.

Retiran a aliada del derecho al aborto

Los líderes republicanos en Tallahassee prometieron aprobar una legislación para restringir los abortos después de que se permitió que la ley de Texas se mantuviera, pero no está claro si la HB 167 lo será. El presidente del Senado, Wilton Simpson, dijo este mes que los legisladores estaban trabajando en un proyecto de ley, pero no se ha presentado uno en el Senado, que suele ser más moderado que la Cámara Baja ultraconservadora.

Simpson ha despejado el camino para un proyecto de ley de este tipo al destituir a la senadora demócrata Lauren Book, una defensora del derecho al aborto del Condado Broward, como presidenta de un comité clave que tendría que escuchar la legislación. No está claro si fue un movimiento estratégico de Simpson, pero es fácil darse cuenta de la estrategia aquí.

Simpson dijo que la nueva posición de Book como líder de la minoría en el Senado le impide presidir el comité, pero el resultado es que el aliado más poderoso de Tallahassee para los derechos reproductivos de las mujeres ha sido neutralizada. Book fue reemplazada por la senadora republicana de Miami Ileana García, quien tiene un historial en contra del aborto.

Eso significa que todo lo que salga de la Legislatura en la sesión legislativa del próximo año será malo. Y si sigue la tendencia que vemos en Florida hoy en día, desde la contratación de un cirujano general estatal que cree que las vacunas COVID-19 altamente efectivas no son “nada especial” hasta el gobernador que duda de la eficacia de las mascarillas para prevenir la propagación del virus, se justificará con base científica.

Pero nosotros realmente sabemos lo que están tratando de hacer.