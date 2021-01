Trump y la estela de destrucción que deja su populismo | Opinión

Leer más

En plena pandemia, cuando los cines están casi desiertos, me aventuro a ver One night in Miami, la adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima que en 2013 estrenó Kemp Powers. Y lo hago precisamente en Miami, donde la trama, situada en el año 1964, tuvo lugar.

Somos en total seis personas con mascarillas y esparcidas en una sala que por la escasez de público parece más grande de lo habitual. Todo un lujo para ver el debut detrás de las cámaras de la actriz Regina King (ganadora de un Oscar por su actuación en If Beale Street Could Talk).