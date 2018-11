Escritor cubano exiliado recibe premio en España con importante dotación en metálico

El escritor cubano Enrique del Risco, que reside en Nueva York, ganó en España el XX Premio Unicaja de novela ‘Fernando Quiñones’, por Turcos en la niebla, parte de un proyecto más ambicioso, Trilogía cubana del Hudson, que se basa en la experiencia de los cubanos en esa ciudad en tres momentos históricos.

Con una dotación de 30,000 euros, el premio incluye la publicación de la novela con Alianza Editorial. El jurado estuvo compuesto por la viuda del escritor gaditano Fernando Quiñones, Nadia Consolani, y los escritores Jorge Eduardo Benavides, peruano radicado en España, y el andaluz Antonio Rodríguez Almódovar, además de varios representantes de librerias de España, y Javier Vela, del Centro Fundación Unicaja Cádiz.

El jurado quiso destacar de Turcos en la niebla tanto “la importancia de recuperar un lenguaje perdido, como su decidida crítica al castrismo, al exilio y al poscastrismo, que da cuenta de la realidad experimentada por el colectivo humano de los exiliados aun en contra de sus propias expectativas”, según informó la Fundación Unicaja el 15 de noviembre.

“Es el premio más importante que he ganado hasta ahora. No solo por el nombre, el monto, o porque implica la publicación en una editorial tan importante como Alianza. También porque luego de pasarme más de tres décadas escribiendo y publicando libros de relatos, ensayos, colecciones de artículos y hasta memorias esta es mi primera novela”, dijo Del Risco, indicando que dedicó 10 años al proyecto mucho más ambicioso de Trilogía cubana del Hudson, no porque pensara ganar un concurso sino porque era lo que deseaba hacer.

“Cuando contraes el vicio de la escritura ya sabes que vas a persistir hasta el final, recibas o no premios. Incluso si te castigan”, afirmó Del Risco, que en el 2008 recibió el V Premio Iberoamericano de Relatos ‘Cortes de Cadiz’ por ¿Qué pensarán de nosotros en Japón?

El escritor contó que decidió empezar por Turcos en la niebla, que transcurre en la actualidad, para dedicar más tiempo a la investigación y luego escribir las otras novelas de la trilogía, que se sitúan en los finales del siglo XIX y mediados del XX.

El título parte de la expresión “Está más perdido que un turco en la niebla“, que le escuchó a un amigo argentino para indicar que alguien está desorientado.

Del Risco (La Habana, 1967) adelantó que la trama se construye a partir de los monólogos entretejidos de cuatro personajes. Uno de ellos se atrinchera en su taller de carpintería para impedir que se lo embarguen. Mientras espera a la policía para enfrentarla, explica a través de Facetime las razones de su decisión. A su vez se van contando las historias de sus amigos, un crítico de arte, un buscavidas y una psicóloga argentina.

Es un libro “fundamentalmente sobre la amistad pero también sobre la emigración, el exilio y la incertidumbre que es vivir en tiempos como estos”, expresó el escritor.

Sus personajes se mueven en un territorio que domina muy bien, Nueva Jersey y West New York. Del Risco reside a unas cuadras de la esplanada junto al río Hudson desde donde se divisa mejor Manhattan, pero también muy cerca de la avenida Bergerline, la principal arteria comercial que atraviesa Union City y West New York, en una zona que tradicionalmente han vivido los cubanos.

Por eso el título alternativo para la novela era Los náufragos de Bergerline. Y sus amigos, buenos contadores de historias, le fueron regalando las anécdotas de la ciudad y sus personajes.

“He sido muy atento a la hora de escucharlas y recogerlas. En ese sentido es una novela muy oral”, dijo.

Graduado en Historia del Arte de la Universidad de La Habana, Del Risco ejerce como lecturer en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo un doctorado en Literatura hispanoamericana.

Ya has ganado dos premios en España, ¿existe un interés especial en los últimos tiempos en la literatura cubana escrita fuera de Cuba? ¿Es esta la revancha para los escritores cubanos exiliados, que tradicionalmente han sido postergados y hasta censurados por los premios en España?

“Siempre he pensado que los premios son una lotería y no voy a cambiar de opinión porque yo sea el afortunado. No creo en revanchas ni en justicias poéticas (o novelescas como en este caso). Cuando uno gana la lotería lo celebra pero no se anda buscando explicaciones. Si me obligo a hacerlo podría pensar que el desastre de Venezuela y el ascenso del chavismo español de Podemos les ha hecho ver a los españoles que el caso cubano no es tan particular como se piensa. Que algo podrían aprender de nosotros. Pero no me hago ilusiones. Prefiero pensar como la madre de otro amigo que decía que si le servía un bistec no preguntara de dónde lo había sacado y se lo comiera. Y es que un bistec en Cuba puede ser tan inalcanzable como la lotería aquí”.

Turcos en la niebla también aborda la posibilidad de vivir como cubanos fuera del marco geográfico de la isla, dice Del Risco, poniendo como ejemplo, la rumba que se arma en el Central Park, cerca de Strawberry Fields, que como aclara una canción de Boris Larramendi, “Y no es La Habana”.

“Saber eso es muy útil cuando se ha vivido bajo un régimen que te intenta convencer que fuera de él no eres nada, ”, concluyó Del Risco.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH