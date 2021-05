Dos enfermeras donaron sus órganos a personas que no conocían

En un año en el que los héroes médicos han sido celebrados por sus sacrificios, dos enfermeras locales se han distinguido por actos verdaderamente desinteresados: cada una donó un órgano a un extraño.

Estas son sus historias.

Una enfermera de oncología de Miami Cancer Institute de Baptist Health, Valerie Salnave, de 37 años, dice que crea vínculos profundos con sus pacientes. Cuando a principios de 2020 se enteró de que una paciente de su edad, con cáncer, necesitaba un trasplante de hígado, decidió hacerse la prueba para ver si era compatible.

“Durante ese proceso, resultó que yo no era la mejor donante para ella. Pero había otra persona para la que yo era la pareja perfecta, y su familia era compatible con mi paciente. Entonces decidimos hacer un intercambio”, relata Salnave.

Unas semanas antes de la cirugía de octubre de 2020, el paciente de Salnave se retiró. Pero Salnave decidió continuar con la donación de órgano, aunque no conocía la identidad del destinatario.

“Elegí continuar porque ya me había comprometido”, dice Salnave. “Eso no es algo que simplemente le quites a alguien, ya sea que lo conozcas o no”.

Se convirtió en lo que se conoce como un donante altruista, lo que significa que el donante no sabe nada sobre el receptor y el receptor decide si quiere conocer al donante o tener contacto, comenta Salnave.

Con las donaciones de hígado, solo se extrae una parte del hígado porque el órgano se regenera. A Salnave le extirparon el 60 por ciento de su hígado en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en octubre de 2020. Se transfirió al receptor el mismo día y la cirugía fue un éxito.

El hígado ya ha vuelto a crecer

En el seguimiento de tres meses de Salnave, se enteró de que su hígado ya había vuelto a crecer. “Ahora tengo 37 años y un hígado recién cultivado. Es una situación en la que todos ganan”, dice.

Salnave, reservista del ejército y madre soltera de dos niñas, Anais, de 17 años, y McKenzie, de 5, enseña enfermería a tiempo parcial en la American Medical Academy y recientemente terminó un doctorado en práctica de enfermería. No dudó en ser donante de órganos en vida.

“Una cosa que he aprendido acerca de ser una enfermera de oncología es que [el cáncer] puede afectar a cualquiera”, dice Salnave. “Mi paciente tiene mi edad y puedo relacionarme con ella. Si alguna vez estuviera en sus zapatos, solo podría esperar que alguien hiciera lo mismo por mí”.

Salnave se tomó seis semanas del trabajo para recuperarse después de la cirugía. Pero su tiempo de vacaciones ya se había agotado, con dos semanas de servicio como reservista del Ejército y un episodio con COVID-19.

Las buenas acciones de Salnave no pasaron desapercibidas. Mientras que ella apoyaba a un extraño, sus compañeros de trabajo la apoyaban a ella. Contribuyeron con su propio tiempo de vacaciones.

“Me sentí obligada a donar ocho horas de vacaciones porque Valerie es desinteresada, compasiva y siempre va más allá”, dice Hollie Gow, directora de Estándares de Práctica de Enfermería Profesional de Miami Cancer Institute en Baptist Health. Los empleados donaron en conjunto más de 120 horas de vacaciones para garantizar que Salnave tuviera el tiempo libre necesario para recuperarse.

Sus hijas también entendieron el sacrificio de su madre. Salnave dice que dormía mucho después de la cirugía.

“La fatiga es el mayor efecto secundario durante la recuperación, a medida que el hígado se regenera”, comenta. “Entonces, cuando estaba durmiendo, mi hijo de 5 años le decía a la gente ‘No despiertes a mi mamá. Está creciendo un hígado. Necesita descansar”.

Recientemente, Salnave habló por primera vez por teléfono con su receptora de hígado, una mujer de Pensilvania. Las dos planifican reunirse en octubre para el chequeo de un año.

Pero primero quiere crear conciencia sobre la donación de órganos en vida. “Mucha gente no sabe que puede hacer eso, que puede donar su hígado, riñón e incluso pulmón”, dice. “Y si sacas a alguien del Registro Nacional, estás ayudando a varias personas porque estás salvando la vida de esa persona y luego los otros en la lista pueden ascender un espacio”.

Donó su riñón para ayudar al esposo de una compañera de trabajo

Como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales de Broward General Medical Center, Brunna Martins, de 36 años, dedica su tiempo al cuidado de recién nacidos enfermos y prematuros. Pero un reciente acto desinteresado benefició al esposo de una compañera de trabajo, cuando ella le donó un riñón.

Martins y Helene Molino, secretaria de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de Broward General, nunca se habían conocido antes de la donación de órgano.

A fines de 2019, Molino publicó en Facebook que su esposo Frank, entonces de 58 años, y supervisor de Parques y Recreación de la ciudad de Coral Springs, estaba desesperado por un riñón.

Martins vio la publicación en las redes sociales y se sintió impulsada a actuar.

“Ni siquiera sabía que los donantes vivos existían, pero él me recordaba mucho a mi papá, y me gustaría que alguien hiciera eso por él”, dice. “Me sentí obligada. No puedo explicarlo. Sentí que era lo que tenía que hacer para que mi tiempo aquí valiera la pena”.

Martins se hizo la prueba de tipo de sangre y anticuerpos y se enteró de que era compatible con Molino.

Siguieron más pruebas, incluida una prueba de función renal y un examen físico completo. La cirugía se programó en AdventHealth Orlando y luego se retrasó debido a la pandemia. Durante meses, Martins y los Molino hablaron por teléfono, pero nunca se conocieron hasta poco antes de la cirugía en octubre de 2020.

“Literalmente hablábamos todo el tiempo”, dice Helene Molino. “Nunca había conocido a esta chica y sentí una conexión con ella de inmediato”.

Martins, madre soltera de un hijo de cinco años, Odin, dice que inicialmente quería mantener en silencio la donación de órgano. “No quería sentirme culpable si no podía donar o si algo salía mal”, comenta. Martins dice que no quería escuchar comentarios de que estaba loca o de que era un ángel.

“No lo estaba haciendo por eso”, dice.

Cuando Martins y los Molino se conocieron, poco antes de la cirugía, fue una experiencia emotiva para todos.

“Todo el mundo estaba llorando. Fue lo más hermoso”, relata Martins. Ella dice que la enormidad de la situación realmente la tocó al ver a Frank en la habitación del hotel conectado a la diálisis.

“Mi vida es tan ajetreada y loca que no me di cuenta de cómo había sido la suya, simplemente esperando, esperando y conectado a una máquina de diálisis los siete días de la semana”, dice. “Pensé que esto estaba pasando. Este es el último día que lo conectarán a una máquina. Poder dar eso a alguien se siente muy bien”.

Después de la cirugía, Martins y los Molino se quedaron juntos en un un lugar de tiempo compartido en Orlando. Helene se hizo cargo de los dos.

Helene Molino dice que todavía no puede creer que haya sucedido. “Definitivamente es un ángel”, dice Molino. “Me ahogo cada vez que hablo de eso. Es como si tuviera otra hija”.

De vuelta en el sur de Florida, Helene estuvo pendiente de Martins durante su recuperación. Los compañeros de trabajo de Martins comenzaron turnos de preparación de comidas y ayudaron llevando a su hijo a la escuela. “Fue un esfuerzo de toda la comunidad y fue maravilloso”, dice Martins.

Martin y los Molino se han convertido en una familia. Pasaron las vacaciones juntos, así como el cumpleaños 59 de Frank, y recientemente fueron a Disney on Ice. Para su primer aniversario, planifican hacer un viaje a Disney.

Frank Molino dice que se siente muy bien y muy agradecido de que Martins haya entrado en su vida. “Ella es simplemente una persona increíble... Es como si Dios hubiera dejado caer un ángel en mi regazo”, comenta. “El solo hecho de conocerla me hace ser una mejor persona”.

Martins dice que quiere educar a otros sobre la donación de órganos en vida.

“Si tuviera tres riñones”, dice, “donaría otro”.