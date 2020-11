¿Cómo celebrar Thanksgiving de forma segura? | Opinión

Me quiebro la cabeza pensando y pensando. Pregunto por todas partes ¿Cómo tener un Thanksgiving seguro? Y encuentro que lo mejor será hacerlo usando un poco de aquí y otro poco de allá.

¿Qué hacer?

Primero que todo la seguridad a la hora de escoger a quiénes invitar. Nadie mejor que cada uno en familia para saber quiénes son los y las que más cuidado tienen: las que guardan las reglas, las que observan distancia en la calle —y dentro de la casa— las que se lavan las manos a cada rato y usan máscara sin excusa alguna.

¿Qué requisitos además deben de tener los invitados?No meta el corazón y descarte a los temerarios, a los que gustan de andar de fiesta en fiesta, a los que saben que se han muerto muchos y dicen que la cosa no es tan mala, a los que no creen que es tiempo de seguirse cuidando hasta que lleguen las vacunas y la medicina que acabe con el COVID-19.

También hay que tener en lista de espera a los que dan sus propias teorías empíricas.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“El virus ya no tiene la fuerza que tenía en marzo o abril cuando comenzó a atacar. Mira cuánta gente se enferma y sale del problema sin ir al hospital”.

También a los que se aventuran a dar su propia explicación sobre la “inmunidad de rebaño”, “mientras más se infecten, más pierde fuerza la pandemia”, etc. Lo peor no es lo que piensen ellos sino lo que piensen los demás que así se convencen de que no pasa nada si se contagian de esa forma. La realidad es que este día de Thanksgiving es uno para agradecer que estamos vivos, muchos con salud, otros con el dolor de haber perdido familia, otros más recuperándose.

Vamos ahora a lo logístico.

No tenga pena de poner reglas para ejercer ese día en su casa. El que le quiera sabrá que es por el bien de todos y tendrá que acatar lo que los anfitriones pidan.

Si puede comer fuera de la casa porque el clima se lo permite, piense como un restaurante: afuera es mejor que adentro.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Escoja el número de quienes llegaran.

No olvide que lo ideal es hasta 10 personas contando a los que viven en casa. Tenga en cuenta el riesgo que implica contagiar a los mayores. No es lo mismo un contagio a los 60, 70, 80 y más que en plena juventud, además el complejo de culpa por haber contagiado a los abuelos o a los padres es algo que tortura.

Pida a sus invitados que mientras no estén comiendo utilicen sus máscaras o las caretas transparente de protección y que no se acerquen innecesariamente a hablar de cara a cara.

Acláreles desde el principio que no se permiten los abrazos ni romper la distancia segura.

Si su casa es de tamaño pequeño no invite a más personas de las que con seguridad pueda albergar.

Imagine que quien entre a su hogar podría llevarle el contagio sin distinción alguna. ¿Cuánto es un número normal en estas circunstancias? Pregunto a los expertos y me dicen que quizá solo dos o tres personas.

Otra opción la tomo de la madre de la productora Silvia Salgado y quien vive en Chicago. Si usted es como ella, de las anfitrionas o anfitriones que gustan de preparar la cena, pues entonces hágala y repártala temprano a los suyos para que coman en casa con su sazón. Prepárela en contenedores desechables y déjelos en la puerta de familiares o amigos con quienes acostumbraba reunirse y después, en forma virtual, por zoom o Skype, podrán disfrutar de la comida que año con año celebran.

Tenga lista la oración de Gracias que siempre acostumbra hacer al comenzar la cena e imprímala y colóquela dentro de cada paquete que llevará a quienes les reparta.

Finalmente recuerde que es día de dar gracias por sobrevivir en medio de este año tan terrible. Pero hay que hacerlo en forma segura, así que “Happy Thanksgiving” y ¡a cuidarnos mucho!

Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.