¿Ahora todo es orgánico? … ¿De qué hablan? | Opinión

Unsplash

Cada día entiendo menos el lenguaje cotidiano. Cada día menos.

Y es que nuevos vocablos surgen en lo que hablamos a diario. Dígame si no le sucede lo mismo: es un exceso que se comete al utilizar la palabra “orgánico”.

Veo cocinar en la televisión y los chefs dicen lo mismo: este platillo es “muy orgánico”. Estoy de acuerdo con eso porque en general hablan de vegetales, de hierbas para sazonar, que de inmediato nos hacen pensar en que no hay químicos añadidos, ni nada que no sea natural.

Hasta aquí estamos bien, ¿verdad?

Bueno, el asunto es que estaba en medio de una plática con amistades y una de ellas saca la “palabrita” a relucir.

“Me encanta que estemos platicando todas para dar el punto de vista de esto que discutimos, esto una plática muy ‘orgánica’ ”.

Ahí sí que no me pude aguantar y solté la mía.

Fulanita, dije, quiero que me expliques por qué esta plática entre amigas es muy “orgánica”, no entiendo.

“Ay chica, ¡no seas tan rebuscada! Es orgánica porque estamos aquí todas diciendo lo que pensamos y nada más. ¿No ves que así se dice ahora? Todo es muy orgánico…”

¡Ahí fue que caí en cuenta! La antigua soy yo, que piensa que lo orgánico es lo que no es procesado, hay basura que no se recicla y hay basura orgánica, por ejemplo.

“El asunto —dice la que estaba explicando— es que en este mundo tan moderno, todo lo orgánico es lo de moda. Si no lo aplicas, quiere decir que estás fuera de lo que es”.

¡Me quedé peor de confundida! Pero quizá tenía razón.

Si hablan de moda, resulta que vestidos de telas frescas, vaporosas, de estampados color pastel o blancos que antes se describían como modelos frescos, livianos y de acuerdo a la temporada, hoy son vestimentas “orgánicas”.

Estoy de acuerdo en que los collares y aretes hechos de fibras naturales sean orgánicos, pero me cuesta pensar que la ropa lo sea, a menos que el algodón (si están hechos con esa tela) sea cosechado sin insecticidas, por ejemplo.

De acuerdo al buscador de Google esto es lo que significa la palabra tan usada:

“Orgánico es un término genérico para designar procesos asociados a la vida o para referirse a sustancias generadas por procedimientos en que intervienen organismos vivos”.

La productora Cynthia Oviedo me hace una aclaración:

“Yo hago a mi manera la forma de tratar de ayudar a no contaminar más el planeta, pero también es un extremo estar viendo lo que sea orgánico y lo que no lo sea, porque a veces lo que es no está accesible al bolsillo y conste que soy de las que se compra tenis y el par usado lo dona”.

Tiene razón. En lo reciclable, por ejemplo, lo orgánico encaja bien cuando se trata de proteger el medioambiente, pero eso de usarlo en todo tipo de conversación porque se oye bien y de moda…

“Lo ridículo —dice Cynthia— es la falta de conciencia, ya que por ejemplo, el pitillo, el straw, el absorbente, como le quieran llamar ahora es de papel, reciclable, orgánico… pero viene dentro de un vaso de plástico!”.

Una aberración para quienes están felices de vivir en una cultura donde la palabra “orgánico, orgánica” está a la orden del día. Lo peor es que le inviten a una fiesta “orgánica” como me sucedió hace poco.

Por miedo a parecer “fuera de onda” no dije nada y me puse a investigar. Resulta que había que llegar vestida orgánicamente. Lo bueno fue que era día de playa, entonces, chanclas de hule, bolsa plástica, y todo lo demás desechable y biodegradable. Yo estoy de acuerdo en ayudar al planeta, pero de esto, a usar la palabra “porque está de moda” hay un gran trecho.

Por favor, no me malentienda, que estoy segura que la que ya no entienda nada soy yo.

