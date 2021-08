Cómo lidiar con la sombra de su ‘ex’ | Opinión

Unsplash

La amiga que me llamaba lo hacía para contarme una moderna historia.

“Imaginé equivocadamente que el prefijo ‘ex’ significaba la que fue, el que fue, pero eso no es verdad y no sé qué hacer”.

Me explica entonces que el hombre maravilloso que había conocido hace meses, muy galante, educado —y más importante aún— DI-VOR-CIA-DO, la llevaba a todas partes, salían juntos, estaban en lo que ella suponía era una relación, especialmente porque andaban juntos a toda hora.

Resulta que el maravilloso caballero desaparecía en días de fiesta y si salían los viernes y sábado entonces el domingo era un enigma porque no la llamaba y parecía desaparecido, lo que hizo suponer a mi amiga que esto sería porque el señor le estaría siendo infiel.

“Pero para mi sorpresa eso no fue así del todo”, dijo. Entonces pregunto lo que significa “del todo”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Bueno, pues que con quien pasaba los domingos en familia era con sus ex esposas. Así fue la Navidad, ,Thanksgiving Año Nuevo. Lo peor vino cuando me explicó que él era muy familiar y que ellas, a quienes —concedió una generosa cantidad en los divorcios que puede decirse fueron hasta amistosos— ‘siempre serán parte de mi vida’. Lo que me quería decir es que aunque fueran sus exes, ellas están y estarán presentes para siempre en su vida”.

Me quedo desconcertada. Está bien que no todos los divorcios deben ser sangrientos, pero este, con hijos mayores ya viviendo fuera del hogar, no lo entiendo del todo y le pido que me aclare más.

“Muy sencillo: me dijo que antes del miércoles estuvo el lunes y el martes, con la primera y la segunda esposa (respectivamente)”.

¿Entonces hubo dos exes?

Así mismo, y resulta que hacen reuniones familiares donde se juntan con la una, con la otra y ambas con sus actuales parejas y todo el mundo feliz y contento porque para ellos familia es seguir siéndolo así, a pesar de lo que piensen los demás y a pesar del divorcio con cada una de ellas.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“El asunto es que ellas son tan importantes como cualquier otra nueva relación que tenga porque como se dice popularmente ‘tienen derecho de piso’ es decir, fueron antes”.

Le pregunto entonces cuáles son sus opciones. “No muchas, más bien solo dos: aguantarse o largarse”. Y pregunto entonces: ¿Es difícil aguantar?

“¡Por supuesto que lo es! Tienes que saber que vendrán los días de fiesta importantes: día de las Madres, del Padre y los demás conocidos y que seguramente él no estará conmigo sino con las ‘otras’, una familia en donde aún no tengo cabida, y es más, no sé si la quiero tener de esa forma, así que no hay muchas más posibilidades que largarme, porque por otra parte creo que nadie debe de aguantar algo que no le parece”.

En verdad que no sé ni qué decirle porque no había tenido de cerca un “problemita” de ese tipo, especialmente porque aunque las otras tengan derecho, mi amiga también lo tiene.

“Hasta este momento yo no sé qué plan toco en su vida, ni si las exes saben que yo existo en la vida de este hombre, lo cierto es que ni se lo puedo preguntar, ni creo que de la nada él me lo vaya a decir, porque mi política de ‘calladita me veo más bonita’ le ha sentado más que bien”.

Quiero saber si planea algo.

“Si, por supuesto, y eso es saber que como estaré sola en esos días en que todos pasan en familia, yo no contaré para nada con él y lo que debo hacer es mi propio plan como si estuviera sola, lo otro sería terminar… y no estoy preparada”.

Con esa respuesta, no hay nada más que decir.

Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.