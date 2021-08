¿Qué significa ‘respeta mi espacio’? | Opinión

Unsplash

Mientras el padre de familia me contaba lo que le pasaba lucía triste y confundido.

“No sé qué le pasa a mi hijo. De un tiempo a la fecha estamos riñendo más y más por cualquier cosa”.

Le digo que no se preocupe que eso es normal en una relación de padres e hijos.

“Lo peor y que no es normal”, sigue diciéndome, “es que siento que no entiendo su lenguaje porque utiliza a menudo frases como ‘respeta mi espacio’, ‘dame mi espacio’, ‘necesito espacio’. Y me pregunto: ¿Qué significa respeta mi espacio?”.

Ahhh lo consuelo diciéndole que no es el único que sufre por la famosa frase que también usan hombres y mujeres en relaciones amorosas.

Qué tal la mejor excusa cuando, cansados de una relación él o ella le dicen a su novio o pareja: “Esto no va bien, lo mejor es que nos demos un espacio”, y la realidad es que ese espacio es únicamente el pretexto piadoso para poner tierra de por medio y terminar más tarde que temprano algo que ya no es amor sino incomodidad. No hay nada que añadir. Tenga dignidad y no ande buscando al que se fue “al espacio”.

Le pregunté a Diana Montano, periodista y amiga que siempre tiene un consejo diferente de los demás. ¿Cuándo se trata de un hijo las cosas son diferentes?

“Bueno, básicamente si, aunque hay una diferencia: Un hijo que te pide ‘espacio’ es un hijo que no quiere hablar contigo, ni tener una relación, al menos por el momento y si a un hombre que pide lo mismo hombre no se le ruega, creo que al hijo tampoco se le debe rogar...”.

¿Qué hacer entonces?

“Darles el espacio que necesitan para descansar de los padres. Con tu hijo porque es tu sangre, simple y sencillamente no volver a molestarlos y cuando ellos quieran, pues que llamen que siempre estaremos presentes porque las madres siempre vamos a estar ahí...”.

Le digo que el común denominador entre los padres es el dolor que eso les provoca.

“Si, claro, pero nunca se ha dicho que ese espacio no provoque dolor, pero te levantas y sigues. Duele más rogarle a un hijo y que te siga pateando con su desprecio. ¿Qué no quieres hablar conmigo? No me arriesgo a que me lastimen. No hablo, les doy ‘el espacio’ y ya”.

¿Es el mismo consejo con una amistad?

“Claro que sí. Con una amistad, con un trabajo, con un jefe, con un compañero de trabajo es exactamente el mismo consejo: hay que aprender a darle a cada quien el mismo lugar que nos dan a nosotros en su vida. Si te dieron una patada pidiéndote ‘espacio’ pues devuélvele la patada. No les llames y eso sí, no te mortifiques cuando les pase algo que ya volverán. Todos vuelven”.

Como pareja, la primera vez que te dicen: “necesito espacio” ¿qué hacer?

“Hay un video en las redes sociales que yo he publicado y que dice: ¿No te involucran? No te involucres. Si no te invitan, no vayas. Si no te cuentan, no preguntes y al final aprende a saber en qué posición estás en la vida de la gente. Si uno aprende eso, es algo muy básico para sobrevivir”.

Tengo más preguntas para Montano. ¿Qué hay que hacer cuando nos “piden espacio” y eso nos hiere?

“Uno, cuestionarnos, ¿nos han pedido ayuda? ¿Nos han contado sus intimidades? Si la respuesta es no, pues no hay que andar ofreciendo y entonces, entender que a muchos amigos y amigas sus silencios y sus problemas no son nuestros, sino de ellos. Yo digo: ¿ayuda? Cuando me lo pidan, no andarla ofreciendo gratuitamente que eso nunca acaba bien. ¡Basta ya! Uno debe aprender. A la gente lo que pida, porque si no, salimos tristes haciendo el recuento de lo que hicimos por un amigo. La lección es: no andar de metiche, de metida, para no sufrir”.

Razono entonces que hay que entender cuándo no nos quieren, y digerirlo sabiamente para vivir en paz.

Más claro: Dejemos de estar tan presentes en la vida de todos, porque de tanto dar nos volvemos invisibles. No hay más que decir.

