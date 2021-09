Lo que tiene que saber para sobrevivir en Miami... | Opinión

La colada cubana, es una popular forma en Miami de compartir un cafecito con tus colegas del trabajo.

PARA SOBREVIVIR EN MIAMI…

Leí el articulo —por supuesto que aquí— en El Nuevo Herald y que era una guía para aprender a vivir como todos los que orgullosamente nos presentamos como los “305”, es decir, los que vivimos con el prefijo de nuestro Miami adorado y me atrevo a hacer unas adiciones que son esenciales para sobrevivir con éxito en nuestra ciudad.

En verdad que si no se es hispano hay que estar dispuesto a olvidar la comida rutinaria para gozar de toda una inmensa variedad de comida latinoamericana, comenzando con la cubana. Hay que aprender a saborear el mejor arroz blanco desgranado y delicioso de la comida cubana, siempre acompañado del frijol negro y los maduritos (los plátanos maduros fritos) en una inmensa variedad y que acompaña al picadillo de res o a una buena palomilla. Y hay que aprender a comer el ceviche peruano, y las “pupusas de queso o chicharrón prensado” de la comida centroamericana. Ah, y de paso no hay que ponerse a pedir explicaciones inútiles, ¿ejemplo? La vaca frita es deliciosa y por supuesto es de res, pero hay otra versión: vaca frita de pollo. Si, y no te pongas a preguntar: ¿es vaca o pollo?

Si estás en un salón de belleza, tienes que entender que estas son las “peluquerías” si, lo que en otros países se refiere a las estéticas masculinas exclusivamente… en Miami no.

Al pedir una manicure debes entender que eso es para “las manitos” no “las manitas”. Si, si, sí. No importa que en otros lados sean las manos, con el artículo en femenino. Aquí no. Aquí se dice “las manitos.”

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Pero hay más.

Llegar tarde a las fiestas sean formales o privadas es parte del panorama. Si se llega temprano es arriesgarse a que lo confundan con un extraterrestre o peor aún: que crean que lo botaron de su casa y que no tenía otra cosa mejor que hacer que llegar antes de tiempo al compromiso.

Vivir en Miami es también acostumbrarse a lo folclórico de situaciones dolorosas como puede ser un funeral, pero que se convierten en la reunión soñada. Ni la pandemia ni las nuevas políticas de las funerarias han podido evitar que los que lleguen a dar el pésame lo hagan tan elegantes como si fueran a una fiesta y tengan listos sus mejores chistes para entretener a los 10 dolientes que pueden permanecer dentro de la sala velatorio.

Miami es también el vecindario de la solidaridad donde los vecinos en el tiempo de los huracanes se convierten en meteorólogos empíricos. Todos hablamos de los “conos de trayectoria” del radio, de los vientos, del ojo del huracán y sabemos a qué hora salen los caza huracanes para dar su reporte.

Para ser un miamense de pura cepa hay que conocer a Emilio y Gloria Estefan o por lo menos tener un conocido del “Rey Midas Cubano” que de la nada hizo su emporio, y que cuente las historias de “cuando Emilito con su acordeón tocaba en las bodas y Glorita cantaba”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Un nativo de Miami es un experto lingüista en slang cubano, es decir, entender y aplicar las palabras para entender y darse a entender y ¿cuáles son esas básicas acepciones?

La primera “Es ve-dad” (dicho con acento cubano) es para cuando te pillaron en una mentira, y “estas contra la pared”. Ah, entonces aceptar con un “es ve-dad” salva porque ante eso no hay nada que hacer. ¿Qué te piden que tomes partido por algo o por alguien y no quieres hacerlo? Entonces la respuesta correcta será: “No-e-fácil”. Dicho eso, todo se soluciona.

¿Cuál es el examen final para ser un miamense?

Es aprender a ir a una “ventanita” de cualquier cafetería, ya sea por la mañana o por la tarde y pedir un “cortadito con leche evaporada” como los que preparan en mi amada Carreta de la 40. Eso sí, acompañados de un pastelito de queso y que la empleada vaya conociéndolo a uno, al grado de que, un día, con solo verlo le entreguen su cortadito tal y como le gusta. Eso es el “Summa Cum Laude” de que ya se es un miamense.

Si has pasado todo eso, ¡Bienvenido a nuestro código 305 y a la capital mundial de América Latina!

Siga a María Antonieta Collins en Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.