Famoso pelotero dominicano de Grandes Ligas es suspendido 80 juegos por dopaje

El toletero dominicano Robinson Canó fue suspendido 80 juegos por quebrantar el reglamento antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas.

Las Mayores anunciaron la suspensión del segunda base de los Marineros de Seattle el martes, una impactante noticia que deja fuera al baluarte de la ofensiva de un equipo con ambiciones de clasificarse a la postemporada en la Liga Americana.

Canó dio positivo por Furosemida, un diurético. En un comunicado divulgado por medio del sindicato de peloteros, Canó señaló que recibió la sustancia en su país natal y que no sabía que estaba prohibida.

"Esta sustancia me la dio un médico con licencia en República Dominicana para tratar una dolencia médica’, afirmó Canó.





Se trata de la primera sanción que recibe Canó en una carrera que tenía todo el potencial para llegar el Salón de la Fama.

El astro de Seattle se perfilaba como uno de los pocos jugadores en actividad con posibilidades de alcanzar los 3.000 hits en su carrera, además de ser un brillante jugador defensivo.

“Durante más de 15 años, haber tenido la oportunidad de jugar al béisbol profesional ha sido el mayor honor y privilegio de mi vida”, dijo Canó en el comunicado. “Nunca haría nada para engañar las reglas del deporte que amo y después de someterme a numerosas exámenes de drogas durante más de una década, nunca he dado positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento por la simple razón de que nunca he tomado una”.

El positivo de Canó se dio en un control realizado durante el receso de invierno, informó a The Associated Press una persona al tanto del proceso. La persona pidió no ser identificado debido a que el reglamento especifica que esos detalles deben ser confidenciales.

Dado que la sustancia es un diurético, el siguiente paso correspondió a Thomas Martin, el administrador del programa antidopaje que fue contratado por MLB y el sindicato, para determinar si el uso de furosemide fue un intento de “reemplazar, diluir, esconder o adulterar una muestra o de alguna manera alterar un control”, según el reglamento.

Luego que Martin llegó a una conclusión, el sindicato presentó un recurso el mes pasado. El caso debió ventilarse el martes en Seattle ante el juez de arbitraje Mark Irvings, pero el sindicato informó a MLB el viernes pasado que Canó quería desistir de su recurso, indicó la persona. El vicepresidente de MLB, Patrick Houlian, y el representante legal del sindicato, Matt Nussbaum, pasaron a negociar un acuerdo sobre la sanción a aplicar.

"Esta fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero finalmente la decisión correcta dado que no discuto haber recibido la sustancia", dijo Canó. "Me disculpo con mi familia, mis amigos, fanáticos, mis compañeros de equipo y la organización de los Marineros. Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido durante este proceso".

Canó ha sido elegido ocho veces el Juego de Estrellas y se llevó el premio al Jugador Más Valioso el año pasado.

También fue líder de la selección de República Dominicana que conquistó el título del Clásico Mundial de Béisbol en 2013. Pero ahora deberá lidiar con el estigma de una suspensión.





“Robinson cometió un error. Nos explicó lo ocurrido, aceptó el castigo y se ha disculpado con los fanáticos, la organización y sus compañeros. Apoyaremos a Robinson para superar esta desafío”, dijeron los Marineros en un comunicado.

Canó estaba en lista de lesionados de 10 días de los los Marineros luego de fracturarse el dedo meñique de la mano derecha cuando fue golpeado el domingo por un lanzamiento del relevista zurdo de los Tigres Blaine Hardy, en Detroit.





Esta temporada batea para .287, con cuatro jonrones con 23 producidas y un porcentaje para embasarse de .385 en 39 partidos.