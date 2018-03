‘Voy a noquear a Luis Ortiz en el tercer asalto’, promete el campeón del mundo

Una vez más, la promesa del nocaut aparece en las vísperas. Deontay Wilder y Luis Ortiz efectuaron entrenamientos públicos en Nueva York a solo horas de su pelea del sábado en la noche y pronosticaron que su oponente no llegaría al límite de los 12 asaltos. Esta es una predicción con un ciento por ciento para cumplirse.

Ambos gigantes demostraron sus habilidades delante de la prensa y los aficionados, dejando caliente el escenario y la posibilidad de una gran pelea en la división máxima, donde estará en juego el cinturón del Consejo Mundial en poder de Wilder.

¿Qué dijo Ortiz?: "Estoy motivado para la pelea del sábado en la noche. No tengo absolutamente ningún problema con que él sea considerado el favorito. Voy a noquear a Deontay Wilder''.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

¿Qué dijo Wilder?: "Cuando pienso en Luis Ortiz, veo un número tres. Es un número mágico. Veo un nocaut en el tercer round. Siempre cumplo lo que digo y hasta ahora no he decepcionado a nadie. Lo derrotaré y luego unificaré la división. Soy un hombre con una misión''.

Predicciones y bravuconerías aparte, que es lo esperado en este tipo de espectáculos, no cabe la menor duda de que este encuentro pudiera terminar antes del octavo asalto. Entre Ortiz y Wilder se combinan para 67 peleas con 62 de ellas ganadas por la vía rápida, para un 92 por ciento de nocauts.

Ortiz se caracteriza por calcular sus ataques, con algún tipo de orden; Wilder suele venir adelante con andanadas peligrosas, que abruman a sus oponentes. Los dos suelen atacar temprano y casi nunca se les hace tarde.

"Nada en Ortiz me preocupa'', agregó el llamado Bombardero de Bronce. "Cuando lo miro, no me parece poderoso. Sé que tiene habilidades, como todos los boxeadores cubanos. Eso no significa nada para mí. El es quien tiene que probar que estoy equivocado''.

Desde que le arrebatara la faja del CMB a Bermane Stiverne en enero del 2015, Wilder ha derrotado a Eric Molina, Johan Duhaupas, Artur Szpilka, Chris Arreola, Gerald Washington y nuevamente a Stiverne. Ninguno de ellos con el peligro que presenta Ortiz con su mano zurda.

El cubano tiene una victoria realmente importante en su hoja de servicios, la que tuvo sobre Bryant Jennings y constituye una amenaza real para Wilder, aunque no es considerado el favorito. Hasta que el campeón no ceda su corona, debe ser considerado el mejor.

"Esta victoria será grande para mí el sábado y, sobre todo, para el boxeo cubano'', recalcó Ortiz. "Esto es lo que me hace feliz, lo que hace valedero el sacrificio. Yo soy el verdadero campeón, pero nadie lo sabrá hasta el sábado''.