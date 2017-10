El dueño del Miami FC afirma que el club aún debe luchar por más cosas

En medio de una feroz tormenta, el Miami FC venció 2-1 al FC Edmonton, la noche del sábado en el Riccardo Silva Stadium (FIU), y se convirtió en el primer equipo en conquistar los títulos de los torneos Primavera y Otoño en la historia de la North American Soccer League.

El internacional ghanés Kwadwo Poku anotó los dos goles de la victoria, que permitieron además a los azulnaranjas imponer un nuevo récord de goles en la campaña regular con 61 y pasar los 59 del campeón reinante, Cosmos de Nueva York, logrados en el 2016.

También, el Miami FC batió su propio marca al sumar 69 puntos en el año.

El dueño del club, Riccardo Silva, habló el domingo en exclusiva con el Nuevo Herald para dar sus impresiones sobre esta hazaña.

¿Qué representa para Miami FC ganar los dos títulos de la temporada?

“Obviamente estoy muy contento con nuestros logros esta temporada, estoy satisfecho con nuestros fanáticos, los jugadores, el entrenador y todo el personal relacionado con el club. Hemos recorrido un largo camino en un corto tiempo. En solo dos cortos años hemos ganado dos títulos y este año tuvimos dos equipos de la NASL en la Copa Abierta de Estados Unidos. No podría estar más orgulloso de lo que todos hemos logrado”.

¿Cuál ha sido la clave para el gran salto de 2016 a 2017?

“Lleva tiempo construir un equipo de fútbol exitoso. Se debe armar la escuadra y lleva tiempo que los jugadores entiendan al entrenador, a sus compañeros y a los diferentes sistemas de juego que él técnico quiere adoptar. Comenzamos lentamente en 2016, pero fuimos mucho mejor en la temporada de otoño de 2016, por lo que ya había indicios de que estábamos mejorando rápidamente. La temporada 2017 ha sido una continuación de eso, pero creo que nadie esperaba que tuviéramos mucho éxito: dos títulos y las victorias sobre dos equipos de la MLS en la US Open Cup muestran un progreso fantástico”.

¿Cuáles son los próximos objetivos del equipo?

“El foco ahora es obviamente los playoffs en las próximas dos semanas [el 5 de noviembre, el Miami FC enfrentará al Cosmos. La otra semifinal la disputarán San Francisco vs. North Carolina]. El hecho de que hayamos ganado los torneos Primavera y Otoño, no significa que no hayan más cosas por las que debemos luchar”.

¿Qué significa tener cinco nominados para el Balón de Oro en la NASL 2017?

“Debido a que la lista de candidatos para el Balón de Oro 2017 proviene de los entrenadores principales de la liga, uno sabe que el ganador será un jugador muy especial. Tener cinco nominados del Miami FC es un testimonio del pelotón creado por Alessandro Nesta”.

¿Cuál es la posición del Miami FC en términos del liderazgo de la Federación de Fútbol de EEUU?

“Intento mantenerme alejado de la política y aún no está claro quiénes serán los candidatos. Una vez que se confirmen, las personas podrán decidir a quién quieren para conducir al fútbol a la meta deseada. Pero no hay duda de que es necesario hacerlo, porque una nación como Estados Unidos no debería haber sido eliminada del Mundial 2018. Hay problemas sistemáticos y estructurales en el fútbol de Estados Unidos, como la falta de promoción y descenso, que definitivamente lo frena, pero hasta que sepamos quiénes son los candidatos, es imposible decir quién es el más indicado para abordar esos problemas”.