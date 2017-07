Dimite el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer

Trump ofreció el puesto a Scaramucci sobre las 10 de la mañana de hoy (ET) y pidió a Spicer que se quedara en su equipo, pero el hasta ahora portavoz de la Casa Blanca le insistió en que consideraba su decisión como un “grave error”, según una persona con conocimiento directo del intercambio que cita The New York Times.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.