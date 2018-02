Jefe de agencia federal eliminó frase ‘nación de inmigrantes’ y es hijo de una inmigrante

La agencia federal que supervisa la inmigración legal a Estados Unidos y otorga visas y ciudadanías, ya no describe al país como una “nación de inmigrantes” en su declaración de misión.

El cambio fue ordenado esta semana por Lee Francis Cissna, director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU (USCIS).

Cissna dijo a la agencia The Associated Press que eliminó la referencia porque no cree que la frase pertenece a lo que calificó como un documento burocrático, y es más apropiada para un monumento.

El cambio fue criticado por grupos que defienden a los inmigrantes, quienes lo han calificado como un intento de “reescribir la historia de EEUU” para “subestimar el aporte de los inmigrantes” al país.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

El sábado, Cissna se declaró sorprendido por las críticas y negó que la nueva declaración de misión sea antiinmigrante.

“Una y mil veces no”, dijo, a la vez que aclaró que la Casa Blanca no tiene nada que ver con el cambio.

El diario The Washington Post reportó que la madre de Cissna inmigró de Perú a Estados Unidos. Durante su audiencia de confirmación como director de USCIS, Cissna dijo que “la experiencia del inmigrante siempre ha sido una parte fundamental de mi familia, y estaría orgulloso de llevar esa herencia conmigo”.

Cissna, quien dijo que creció hablando español en su hogar y habla exclusivamente en español con sus hijos, enfatizó durante la audiencia que su familia “es literalmente un producto del sistema de inmigración legal de nuestra nación”.

La nueva declaración de misión dice: “El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos administra el sistema de inmigración legal de la nación, salvaguardan su integridad y promesa al adjudicar de manera eficiente e imparcial las solicitudes de beneficios de inmigración, mientras protege a los estadounidenses, asegura la patria y honra nuestros valores”.

La antigua declaración decía: “USCIS asegura la promesa de Estados Unidos como una nación de inmigrantes al proporcionar información precisa y útil a nuestros clientes, otorgar beneficios de inmigración y ciudadanía, promover conciencia y comprensión de la ciudadanía, y garantizar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

En una carta a los 18,000 empleados de USCIS, Cissna dijo que el nuevo texto define claramente el papel de la agencia y establece que a quien sirve es a los estadounidenses.

“El pueblo estadounidense, a través del Congreso, le ha confiado a USCIS la administración de nuestros programas legales de inmigración que permiten a los ciudadanos extranjeros visitar, trabajar, vivir y buscar refugio en los Estados Unidos”, escribió Cissna en su carta, según reportó el Washington Post. “También somos responsables de garantizar que, aquellos que se naturalicen, se dediquen a este país, compartan nuestros valores, se asimilen en nuestras comunidades y comprendan su responsabilidad de ayudar a preservar nuestra libertad”.

En su memorando, Cissna prohibió también el uso del termino “clientes” para referirse a las personas que están solicitando visas, ciudadanías u otros beneficios. El director dijo que la palabra clientes “promueve una cultura institucional que enfatiza la satisfacción final de los solicitantes, en lugar de la adjudicación correcta de dichas solicitudes y peticiones de acuerdo con la ley”.

Organizaciones antiinmigración o que abogan para que se disminuya drásticamente la entrada de nuevos inmigrantes (de manera legal o ilegal) a EEUU elogiaron el cambio en la declaración de misión. Dijeron que el nuevo enfoque prioriza los intereses de los estadounidenses.

Cissna fue director de políticas de inmigración del Departamento de Seguridad Interna y consejero de asuntos de inmigración para la campaña presidencial de Donald Trump.