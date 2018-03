¡Basta ya!, claman los jóvenes en marchas masivas por el mundo para exigir el control de las armas

Convocados por estudiantes sobrevivientes de la masacre en Parkland sedientos de cambio ante la epidemia de la violencia armada en Estados Unidos, decenas de miles de manifestantes protestaron el sábado en Washington, el Sur de la Florida y el resto del país contra la cultura de las armas de fuego y las laxas regulaciones para su adquisición en Estados Unidos.

Bajo la consigna “Marcha por Nuestras Vidas”, jóvenes acostumbrados ya a la triste amenaza de tiroteos en sus escuelas se unieron en un grito contra la inacción de la clase política, exigiendo que sus vidas y seguridad se conviertan en prioridades para acabar con la impunidad de la violencia armada.

Garrett Knobel y Sammy Feuerman, estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de 18 y 17 años respectivamente, no podían dejar de pensar en su amigo Joaquín Oliver, una de las víctimas mortales del tiroteo en su recinto escolar, mientras esperaban al lado del escenario de la Marcha en Washington, que excedió por mucho las predicciones de 300,000 participantes.

Si Oliver, el joven venezolano, hubiese sobrevivido, también él estaría allí luchando para que el Estado imponga mayores restricciones y regulación a la venta de armas, dijeron sus compañeros.

Espectadores desde el balcón del Newseum, en Washington, observan a los manifestantes el 24 de marzo en Pennsylvania Avenue durante la protesta para pedir mayor control de las armas en EEUU. Jose Luis Magana AP

“Él siempre fue un activista. Siempre quiso cambiar el mundo”, comentó Feuerman. “Vamos a cambiar el mundo en su nombre”.

Knobel estuvo de acuerdo. “Quiero asegurarme de que murió para cambiar el mundo y sinceramente por eso estoy aquí”, subrayó.

Con pancartas que decían “Somos el cambio”, “Se acabó el silencio” y “Fuera la NRA de la política”, los manifestantes se congregaron en Pennsylvania Avenue desde el proscenio cerca del Capitolio hasta la Casa Blanca. La ruta pasa además junto al Trump International Hotel. El presidente Donald Trump estaba en Florida el fin de semana.

En el epicentro de la tragedia

Decenas de miles de personas frustradas y coléricas se congregaron también en Parkland, Florida, donde nació el mayor movimiento contra la violencia tras la masacre del pasado Día de San Valentín, donde murieron 17 personas.

Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas y les faltaban las palabras para definir el dolor, pero sí mostraban un enardecido sentido de comunidad, al canto del eslogan “Enough is enough” (Basta ya).

Pasado el mediodía, una multitud de activistas -muchos de ellos estudiantes de secundaria- iniciaron una emotiva y bulliciosa marcha hacia la secundaria Stoneman Douglas. Gritaban consignas como “Hagan que las escuelas sean seguras de nuevo”, y agitaban pancartas implorando a los legisladores a “Proteger a los niños, no a las armas”.

Caminando lenta y sigilosamente entre la multitud, Steve Edelstein, de 75 años, evocó las protestas contra la Guerra de Vietnam. La diferencia, observó, es que este movimiento está mejor organizado.

Presión a los políticos

Aconsejó a los jóvenes mantener una presión constante sobre los legisladores. “Ser más activo que mi generación y la generación de sus padres”, sugirió.

Andrea Friedman, prima de Nicholas Dworet, un estudiante de Stoneman Douglas que falleció, sostenía un letrero festejando el cumpleaños del familiar difunto, quien el sábado cumpliría la mayoría de edad.

Activistas que abogan por un mayor control en la tenencia y adquisición de armas de fuego reclaman en Washington restricciones, motivados por la vitalidad y el idealismo de la juventud. MICHAEL REYNOLDS EFE

Friedman es una enfermera de quimioterapia de 64 años que vive cerca del la escuela. Estaba sorprendida por la cantidad de personas que acudieron a la convocatoria.

“Es muy alentador ver la apatía transformarse en activismo”, afirmó. “Es reconfortante y muy doloroso al mismo tiempo”.

Un nuevo sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que 69 por ciento de los estadounidenses piensan que las leyes de control de armas en el país deben ser más estrictas.

Formalmente, la “Marcha por Nuestras Vidas” pide la prohibición tanto a la comercialización de rifles de asalto como la venta libre de cargadores para armas semiautomáticas, así como el refuerzo de los controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas.

Este boletín informativo será ampliado próximamente. Los reporteros del Miami Herald Kyra Gurney y Martin Vassolo, así como los servicios cablegráficos de el Nuevo Herald, colaboraron en su elaboración.