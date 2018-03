EEUU traslada de Colombia a Guyana los trámites para inmigrantes cubanos

El Departamento de Estado anunció que a partir de abril comenzará a programar las solicitudes de visa de inmigrante y las entrevistas de esas citas en la embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana.

Tras el anuncio de que más de dos decenas de sus funcionarios fueron víctimas de “ataques sónicos”de origen desconocido, el Departamento de Estado evacuó al personal no esencial de su embajada en La Habana y suspendió la entrega de visas. Desde enero ese procedimiento se realizaba en la embajada norteamericana en Bogotá, lo cual obligaba a las familias cubanas a solicitar visado colombiano para realizar los trámites.

Para viajar a Colombia los cubanos que residen en la isla deben presentar la citación del Centro Nacional de Visas de Estados Unidos para la entrevista en Bogotá. También se les exige una foto tamaño pasaporte y una fotocopia de la página principal del documento, un pasaje aéreo de ida y vuelta con un límite de 20 días que contemple la estancia durante 10 días antes y después de la cita.

Por último, Colombia exige, para demostrar solvencia económica, la presentación de saldos bancarios por el valor de $2,000 o una carta notarizada del garante económico del viaje en el consulado de Colombia en el país donde radique.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

“En la determinación de una ubicación alternativa, actualmente Georgetown, Guyana, hemos considerado una serie de factores, como la disponibilidad de vuelos, los requisitos de visa, el espacio para acomodar los archivos adicionales de los solicitantes y el personal disponible”, precisa la nota de prensa, publicada en la página digital de la embajada de Estados Unidos en Cuba.

Guyana es uno de los pocos países en América Latina que no exigen visa a los cubanos. Las primeras citas comenzarán en junio de este año. El Departamento de Estado pide a los solicitantes que no hagan planes de viaje hasta que no tengan una cita programada.

En el caso de los cubanos que necesiten una visa de turismo para viajar a Estados Unidos, el Departamento de Estado recuerda que las citas pueden hacerse en cualquier consulado estadounidense fuera de Cuba.