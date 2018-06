A sus 21 años ya robó 54 identidades. Pero no logró ocultar la suya

Destrezas para el robo le sobraban. Y mostraba una debilidad por las tarjetas de regalo de Walmart.

Esa combinación la motivó a viajar a lo largo de 16 condados en Iowa el año pasado, no por turismo, sino por fraude, según las autoridades.

Liliana de Armas Mena, una cubana de 21 años con domicilio en Kentucky, fue sentenciada el miércoles en la localidad de Cedar Rapids a tres años de prisión en una cárcel federal tras declararse culpable de robo de identidad con agravantes y confabulación para cometer fraude.

La joven es la tercera integrante de una red de cubanos sentenciados por emplear al menos 54 identidades robadas y números de tarjetas de crédito para hacer compras fraudulentas, informó la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Norte de Iowa.

