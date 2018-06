Trataban de subir a bordo un tiburón de cuatro pies cuando un tiburón caníbal se lo llevó de una mordida

Los expertos advirtieron que por lo menos hay un tiburón blanco enorme y con apetito de caníbal recorriendo las aguas de la costa este.

Un equipo de estudios del Instituto de Ciencias Marinas de Virginia (VIMS) capturó un tiburón blanco de cuatro pies el 8 de junio a pocas millas de Sandbridge en Virginia Beach, según la página del grupo en Facebook.

Investigadores de VIMS trataban de subir a bordo el sedal de 1.2 millas de largo que usan para estudiar las poblaciones de tiburones, cuando un tiburón blanco de 13 pies decidió que el tiburón de cuatro pies podía ser su merienda para esa tarde.

