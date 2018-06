¿Quiere hacerse ciudadano de EEUU? Esta jornada gratuita lo puede ayudar

Si está pensando en iniciar su proceso para naturalizarse estadounidense, una actividad especial en el sur de la Florida lo puede ayudar.

La Fundación Pro Integración Hispana de la Florida informó este lunes que realizarán una “jornada operativa” en la que orientarán sobre cómo completar el formulario N-400 para la naturalización y el I-912 para solicitar la exención del pago del trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

