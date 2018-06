Gobierno de EEUU busca poner en tiendas de campaña a niños inmigrantes arrestados

El gobierno de Donald Trump busca construir campamentos con tiendas de campaña en puestos militares en todo el estado de Texas para albergar al creciente número de niños inmigrantes que han llegado solos a EEUU y que están detenidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) visitará Fort Bliss, una extensa base del Ejército cerca de El Paso en las próximas semanas para examinar un terreno donde la administración está considerando construir un campamento de tiendas de campaña para albergar entre 1,000 y 5,000 niños, según datos de funcionarios estadounidenses y otras fuentes familiarizadas con los planes.

Los agentes de HHS confirmaron que están considerando Fort Bliss, además de la Base de la Fuerza Aérea Dyess en Abilene y la Base Aérea Goodfellow, en San Angelo, para usar esos lugares como posibles refugios temporales.

El plan intensivo ocurre al mismo tiempo que los refugios para los menores se están llenando con más niños que han sido separados de sus padres. La cantidad de niños inmigrantes detenidos sin sus padres que están bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos aumentó en más del 20 por ciento, ya que la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y el Fiscal General Jeff Sessions iniciaron la nueva política gubernamental de cero tolerancia que separa a los niños de los padres que ahora se enfrentan a procesos legales.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.