EEUU mantendrá programa de reunificación familiar para cubanos

Estados Unidos mantendrá el programa de reunificación familiar en Cuba pero aún no ha ofrecido más detalles sobre cómo será el proceso, tras haber suspendido todos los trámites de visa en su embajada en La Habana.

“El Departamento de Estado trabajará con sus colegas en el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar la continuidad del programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas y el centro de procesamiento de refugiados”, indicó la embajada de EEUU en La Habana.

“El Departamento de Estado anunciará pronto cómo se procederá con las visas de inmigrantes, el programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas (Cuban Family Reunification Program, CFRP) y las personas que solicitan ser reconocidas como refugiadas”, agrega la información.

El mantenimiento de estos programas es clave para el cumplimiento de los acuerdos migratorios firmados en 1994 que comprometen a EEUU a entregar 20,000 visas de inmigración al año a los cubanos en la isla.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos retiró a su personal no esencial de su embajada y advirtió a sus ciudadanos que no viajaran a la isla, luego de denunciar que 22 miembros de su personal diplomático en La Habana han sufrido ataques que les han provocado pérdida de audición y otros síntomas.

El gobierno estadounidense también prohibió el alojamiento de sus funcionarios en los hoteles Capri y el mítico Hotel Nacional en La Habana, donde habrían tenido lugar algunos de los ataques. Los expertos no se explican qué tecnología podría causar la variedad de síntomas reportados y EEUU no ha encontrado aún a los culpables.

Cuba ha negado cualquier responsabilidad y ha puesto en duda que hayan ocurrido ataques a diplomáticos en su territorio.

Pero mientras las relaciones diplomáticas han sufrido un duro golpe, las medidas tomadas por el gobierno estadounidense para proteger a su personal han paralizado prácticamente los viajes de cubanos a EEUU. Todas las citas de solicitantes de visas para viajar o emigrar a Estados Unidos fueron canceladas, incluso aquellas de quienes esperan reunirse con sus familiares en EEUU.

Actualmente, hay 106,351 cubanos en lista de espera para una visa de inmigración a Estados Unidos.

Familiares de estos cubanos en Estados Unidos han organizado un grupo en Facebook (Cubanos en Reunificación) y habían realizado una petición en change.org al Departamento de Estado para que mantuviera el programa.

“Condenamos estos ataques. El Gobierno de Cuba es responsable de la seguridad y el bienestar de los diplomáticos y familiares. Nuestros sentimientos están con las víctimas de estos ataques inaceptables”, indica la petición con más de 350 firmas. Al mismo tiempo señala que “nuestras familias han estado divididas durante años mientras esperan el proceso legal de reunificación. También somos víctimas de estos ataques”.

“Necesitamos que se conozcan nuestros esfuerzos para se retomen los trámites consulares. Somos muchos los padres que estamos sin nuestros hijos”, dijo Marietta Medialdea en un correo enviado a el Nuevo Herald.

Medialdea llegó a Estados Unidos en el 2014 y reclamó a su hijo Jorge Kevin Díaz a través del programa de reunificación familiar para los cubanos. Díaz cumplió 15 años el domingo y su madre teme que el proceso se dilate y el adolescente cumpla la edad requerida para entrar al servicio militar en la isla, que es obligatorio.

“Antier mi hijo cumplió sus quince años sin sus padres y cuando lo llamé, me dijo que no tenía sentido celebrarlo solo. Cada día estamos en un callejón sin salida”, señaló Medialdea. “Según he podido leer en las noticias, científicos americanos desmienten [que] hayan existido los dichosos ataques, pero sí son ciertos los ataques al corazón de cada familia cubana separada”.