Estados Unidos anunciará decisión sobre ataques en Cuba

El Departamento de Estado dijo este lunes que aún desconoce “quién o qué está causando los síntomas médicos” que han reportado unas 24 víctimas de supuestos ataques a la salud en La Habana, pero el Secretario de Estado Rex Tillerson ya tomó una decisión sobre cómo proseguir con respecto al caso.

Según un comunicado del Departamento de Estado obtenido por el Nuevo Herald, el comité permanente del Accountability Review Board —un panel que evalúa casos en los que personal diplomático o propiedad estadounidense ha sufrido daños en el extranjero— se reunió dos veces para evaluar la información sobre el caso y envió recomendaciones a Tillerson. La decisión se conocerá públicamente tras notificación a miembros del Congreso.

“Este caso no involucra un solo acto visible que indiscutiblemente haya causado daños en una fecha específica”, escribió en un correo electrónico una funcionaria del Departamento de Estado.

“Si bien vez supimos por primera vez de los síntomas médicos inexplicables de algunos empleados a finales de 2016, nos tomó meses conectar los puntos y comenzar a ver un patrón en estos eventos. Incluso después de muchos meses de investigación, todavía no sabemos quién o qué está causando los síntomas médicos”, agregó.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

El anuncio del Departamento de Estado llega cuando varios de sus funcionarios se aprestan a declarar el martes sobre los incidentes, ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una audiencia presidida por el senador Marco Rubio. El senador republicano por la Florida presionó para que fueran expulsados 17 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington como represalia por los ataques y públicamente ha pedido el cierre de la embajada en La Habana. Rubio también ha insistido en que los supuestos ataques no podrían haber ocurrido sin el conocimiento del gobierno cubano.

Mientras tanto, el Departamento de Estado aún mantiene en pausa la publicación de un reporte escrito por médicos de la Universidad de Miami y la Universidad de Pensilvania sobre los supuestos ataques sufridos por el personal diplomático estadounidense en La Habana.

Michael Hoffer, doctor y especialista en otorrinolaringología de la Universidad de Miami, es uno de los autores del supuesto artículo y habría viajado a La Habana en el verano para tratar a los diplomáticos afectados por lo que ha sido calificado por agencias estadounidenses como un ataque deliverado a la salud del personal estadounidense. Hoffer, un médico retirado de la Marina de Estados Unidos, es un experto en el tratamiento del daño cerebral causado por trauma y tiene decenas de publicaciones en sus tres décadas de experiencia.

La Universidad de Miami dijo que había sido consultada por el Departamento de Estado sobre el caso pero no ofreció más información sobre el papel de Hoffer en las investigaciones.

Andy Gómez, exdirector interino del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos en UM, dijo a el Nuevo Herald que se reunió con Hoffer en diciembre, quien le había informado sobre el contenido del artículo.

“El Dr. Hoffer me informó confidencialmente y, por lo que sé, hay pruebas suficientes de que se realizaron ataques”, dijo Gómez.

El fin de semana, el senador Jeff Flake, de visita en La Habana, dijo que Estados Unidos no tiene pruebas de que sus diplomáticos en La Habana hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida. En una serie de mensajes en la red social Twitter, Rubio, quien también es miembro del Comité de Inteligencia del Senado, cuestionó las declaraciones de Flake y afirmó que los ataques a funcionarios estadounidenses y familiares en La Habana son “un hecho documentado”.

More Videos 1:57 El cambio climático amenaza al emblemático malecón cubano Pause 0:20 Lo que los estadounidenses oyeron durante los ataques sónicos en Cuba 0:24 Venezolano en Nueva York insulta a Maduro mientras quita el hielo frente a su trabajo 3:36 Triunfar en Estados Unidos: Trabajador de la construcción hace avances concretos 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 0:38 Brutal pelea de mujeres en celebración de año nuevo en Argentina 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Lo que los estadounidenses oyeron durante los ataques sónicos en Cuba La agencia AP obtuvo una grabación de lo que algunos empleados de la embajada de Estados Unidos oyeron en La Habana al ser atacados por lo que los investigadores creyeron inicialmente que era un arma sónica. Lo que los estadounidenses oyeron durante los ataques sónicos en Cuba La agencia AP obtuvo una grabación de lo que algunos empleados de la embajada de Estados Unidos oyeron en La Habana al ser atacados por lo que los investigadores creyeron inicialmente que era un arma sónica. AP

Detalles del tratamiento a los afectados serían revelados en un artículo primero previsto para ser publicado en el Journal of the American Medical Association y luego en The New England Journal of Medicine. Según dijeron varias fuentes a el Nuevo Herald, el artículo debía aparecer hace semanas en esa revista especializada pero se encontraba bajo revisión por el Departamento de Estado. Esa agencia habría demorado o detenido su publicación citando cuestiones de seguridad nacional, dijeron las fuentes.

En un correo anterior enviado a el Nuevo Herald, el Departamento de Estado dijo no tener información sobre la investigación médica y no poder comentar sobre el artículo. También insistió en que no ofrecería información que pudiera ayudar a los que perpetraron los supuestos ataques.

Varias fuentes dijeron a el Nuevo Herald y Miami Herald que cerca de 70 personas habrían sido evaluadas por los médicos. En un comunicado enviado a el Nuevo Herald, el Departamento de Estado dijo que el número de víctimas confirmadas, 24, no ha variado y que “el ataque más reciente confimado por los médicos ocurrió el 21 de agosto”.

Un abogado en Washington, que pidió no ser nombrado debido a la naturaleza sensible del caso, dijo que el reporte podría ser usado por diplomáticos o sus familiares que quisieran demandar al Departamento de Estado por no haber seguido el protocolo vigente. La agencia ha estado bajo el escrutinio del Congreso por su manejo del caso. En octubre, Ileana Ros-Lehtinen y otros representantes enviaron una carta al Contralor General en octubre solicitando una cronología de los eventos e información sobre cómo el Departamento de Estado reaccionó a los mismos. La oficina de Ros-Lehtinen dijo que todavía no habían recibido respuesta.

Las víctimas de los misteriosos ataques en La Habana que comenzaron en noviembre han reportado una diversidad de síntomas, desde trauma cerebral ligero, mareos, dolores de cabeza, hasta pérdida de audición. Algunos describieron haber escuchado sonidos y otros no. Como consecuencia, EEUU dejó a la embajada en La Habana con el personal indispensable y suspendió la emisión de visas.

Algunos diplomáticos canadienses y sus familiares, incluidos niños, describieron síntomas similares, según reportaron medios canadienses la semana pasada.

“Muchos de los síntomas son similares a los signos de estrés extremo, y existe la posibilidad de que haya efectos en la salud mental causados por el temor a ser atacados”, escribió la diplomática Karen Foss en correos electrónicos oficiales obtenidos por la agencia Canadian Press.

“No hay respuestas”, escribió Foss en un correo electrónico del 28 de mayo. El médico canadiense que llegó a La Habana el 18 de junio descubrió que los síntomas, la experiencia y la recuperación variaban entre los afectados.

El gobierno canadiense dijo que continúa trabajando en estrecha colaboración con el gobierno cubano para tratar de determinar la causa de los síntomas, pero que no ha retirado a su personal de la embajada.

Cuba ha negado la existencia de los ataques y en una serie de programas de televisión, ha insistido en que sus investigadores no han encontrado ningún indicio sobre la supuesta tecnología ni los autores del hecho. Incidentalmente, en uno de esos programas reveló el nombre de algunos de los diplomáticos estadounidenses afectados.

Varios expertos han acogido con escepticismo que se trate de un ataque sónico provocado por un solo dispositivo, pues un arma de este tipo que emplee altas o bajas frecuencias, no podría provocar toda la variedad de síntomas descritos. Otros apuntan a las microondas, que se empleó por mucho tiempo por los rusos para activar un dispositivo de escucha en la embajada de Estados Unidos en Moscú.

Gene Poteat, un científico retirado de la CIA que estuvo al frente de la red de sitios de monitoreo de esa agencia en el mundo, concluyó en un artículo publicado en The Intelligencer a fines de octubre que un arma que empleara las microndas “encajaba en el escenario” del caso cubano. Según Poteat, existen estudios sobre los efectos de las microondas en los seres humanos, que pueden provocar efectos similares a los descritos por los afectados.

Rusia tendría la capacidad de desarrollar este tipo de armas. Un prototipo de un arma desarrollada por United Instrument Manufacturing Corporation (UIMC) —parte de la compañía estatal Rostec— que usa ondas microondas para inhabilitar equipos electrónicos, drones y misiles—, fue presentado en una exhibición en el 2015, según reportó la agencia rusa Sputnik. Estados Unidos tiene un arma similar que se especula podría ser usada para desactivar misiles norcoreanos, en caso de un ataque, según reportó NBC.