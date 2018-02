Cuba quiere reunificar su moneda este año, afirman congresistas de EEUU

El gobierno cubano tiene planes de llevar acabo la muy anunciada reunificación monetaria este año, dijeron el miércoles en conferencia de prensa varios congresistas estadounidenses de visita en la isla esta semana.

“Los funcionarios cubanos dijeron repetidamente que este era el año para hacerlo, para unificar la moneda”, dijo el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, durante una conferencia de prensa en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

En un discurso ante la Asamblea Nacional en diciembre, Raúl Castro, quien debe dejar la presidencia en abril, dijo que no se podía “dilatar” más la unificación monetaria en la isla, en la que circulan el CUC y el peso. “Nadie puede calcular el elevado costo que ha significado para el sector estatal la persistencia de la dualidad, lo cual favorece la injusta pirámide invertida”, declaró en esa ocasión.

Encabezada por el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, una delegación de congresistas viajó a La Habana el sábado para reunirse con miembros del gobierno y del sector privado para discutir la próxima “la transición presidencial en Cuba” y “las investigaciones cubanas y estadounidenses sobre incidentes de salud que involucran al personal del gobierno de los EEUU en Cuba”, según informó Leahy en una declaración previa a la visita.

La delegación también abordó el impacto de las nuevas regulaciones emitidas por el presidente Donald Trump y la reducción del personal de la embajada en La Habana, así como otros temas de cooperación bilateral.

La prensa cubana mostró los nuevos automóviles Lada que llegaron al puerto de La Habana. Según los reportes, unos 344 automóviles de esa marca fueron importados en enero. Cuba TV ACN

Según reportó WLPG Local 10, la delegación habría pedido al gobierno cubano que elimine el impuesto del 13 por ciento al dolar estadounidense con respecto al CUC, la moneda local convertible.

El martes por la tarde, Leahy, Wyden, el senador demócrata Gary Peters, de Michigan, así como los representantes demócratas James McGovern, de Massachusetts, y Susan Davis, de California, fueron recibidos por Castro, con quien sostuvieron una conversación “animada” según dijo Leahy a los periodistas.

McGovern dijo que Castro les habría asegurado que su gobierno no abandonaría “algunas de las negociaciones en curso” con Estados Unidos.

Pese al endurecimiento de la política hacia Cuba por parte de la actual administración y de la crisis provocada por los supuestos ataques a los diplomáticos, ambos gobiernos han sostenido recientemente una ronda de diálogos sobre temas como la migración, la lucha contra el narcotráfico, la ciberseguridad y el cumplimiento de la ley, entre otros temas.

Anteriormente, la delegación se había reunido con Carlos Fernández de Cossío, quien sustituyó a Josefina Vidal como director general para Estados Unidos de la cancillería cubana.

En la reunión, Fernández de Cossío “enfatizó que no existen evidencias de que hayan ocurrido ataques contra diplomáticos estadounidenses en Cuba”, escribió en Twitter la cancillería cubana.

La agencia AP obtuvo una grabación de lo que algunos empleados de la embajada de Estados Unidos oyeron en La Habana al ser atacados por lo que los investigadores creyeron inicialmente que era un arma sónica. AP AP

“No tengo idea de que les pasó a nuestros diplomáticos aquí”, dijo McGovern en la conferencia de prensa. “Las agencias de Estados Unidos que están investigando este asunto ... tampoco parecen tener una pista de lo que sucedió aquí... Quizá nunca lo sepamos”.

Por su parte, Weyden pidió más colaboración entre ambos países para investigar las afectaciones a la salud de al menos 24 diplomáticos, familiares y agentes de inteligencia que estuvieron en La Habana.

“Creo que debemos destinar nuestras mejores mentes a esto e invitar y esperar que los anfitriones participen para resolver esto, para que nuestros dos países puedan progresar y avanzar juntos”, declaró.

Recientemente, médicos que trataron a los estadounidenses afectados reportaron en un artículo médico que no podían explicar los síntomas de lesión cerebral que presentaron algunas las víctimas. Varias de las víctimas presentaron síntomas que les han durado meses y que según concluyeron los médicos, no son psicosomáticos. El Departamento de Estado ha dicho que aún desconoce quién perpetró el supuesto ataque.

La Directora General para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, dijo el martes 9 de enero que el propósito de la audiencia en el Senado de EEUU sobre los supuestos ataques acústicos a diplomáticos en La Habana era imponer por la fuerza y sin evidencia alguna una acusación que no han podido demostrar. ACN

McGovern dijo que la advertencia de “reconsiderar viajar a Cuba” emitida por el Departamento de Estado tras los supuestos ataques fue “un error” y que se sentía “seguro” en la isla. Los congresistas también lamentaron la evacuación de la mayor parte del personal de la embajada en La Habana, lo cual impide la emisión de visas y el mejoramiento de las relaciones.

“Necesitamos recuperar nuestra embajada con todo el personal y nos han asegurado que no hay forma concebible de otorgar el número de visas que hemos acordado. No hay forma de que podamos mejorar las relaciones si no tenemos el personal para hacerlo”, dijo Leahy.

“Cuba está cambiando y pronto experimentará un cambio generacional histórico en su liderazgo”, agregó McGovern. “Lamentablemente, en este momento de la historia de esta nación, el proceso de acercamiento de EEUU es limitado”.

Los congresistas también visitaron la Universidad de La Habana, según fotos publicadas por la cancillería.

La representante demócrata Kathy Castor de Tampa fue parte de la delegación que viajó a La Habana pero no se reunió con Castro. Castor regresó el martes a Estados Unidos.