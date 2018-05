Díaz-Canel en Venezuela en su primer viaje oficial como gobernante de Cuba

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó este miércoles a Venezuela, aliado incondicional de la isla, en su primera visita de Estado desde que asumió el poder el pasado 19 abril.

Díaz-Canel se reunirá con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el palacio presidencial de Miraflores, y visitará la tumba del exmandatario Hugo Chávez (1999-2013) en el Cuartel de la Montaña.

