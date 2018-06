Google y Cuba están a punto de finalizar acuerdo sobre acceso a internet

Google está más cerca de concretar un acuerdo con el gobierno cubano para proveer más acceso a internet en la isla, aseguró el senador republicano Jeff Flake a el Nuevo Herald.

“Sí creo que están más cerca”, dijo Flake de regreso en Washington.

Flake viajó con el expresidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, a La Habana y fue recibido el lunes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Brett Perlmutter y Susanna Kholy, asesores de Schmidt y encargados de las negociaciones con Cuba, también participaron en la reunión.

Díaz-Canel se mostró favorable a trabajar con Google para aumentar el acceso a internet en la isla y expresó interés en la posibilidad de conectar a la isla a través de un nuevo cable submarino, comentó a el Nuevo Herald una fuente con conocimiento de las conversaciones. La compañía ha invertido en varios cables submarinos para aumentar la conectividad y la capacidad de sus servicios en todo el mundo.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.