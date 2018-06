'Nos daban golpes en la cabeza': venezolanas agredidas en la Aduana en Cuba narran su martirio

Todo comenzó con una inspección regular de equipaje en la Aduana del Aeropuerto José Martí en La Habana.

Las hermanas venezolanas Yussely y Amanda López habían viajado a Cuba a visitar amistades que habían forjado en Venezuela. Y, como tantos otros visitantes que arriban a la depauperada isla, llevaban regalos para ayudarlos, de acuerdo con su propio testimonio.

Pero a los ojos de los oficiales de inmigración, los productos sin estrenar en su equipaje eran mercancía para la venta.

Esas dos perspectivas de un mismo hecho colisionaron en un violento altercado, captado en cámara por otros viajeros, en el que las hermanas fueron presuntamente encerradas, arañadas, mordidas y golpeadas, según denunciaron en las redes sociales.

