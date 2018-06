Víctimas de supuestos ataques en Cuba buscan ayuda legal

Varias víctimas estadounidenses de supuestos “ataques” o “incidentes de salud” en Cuba han contratado a un abogado, inseguras de cómo el gobierno de Estados Unidos va a garantizar a la largo plazo sus tratamientos médicos.

“Eso no está nada claro”, dijo el abogado Mark Zaid, quien representa a ocho afectados por los “incidentes” que han causado una variedad de problemas de salud a al menos 24 diplomáticos, familiares y oficiales de inteligencia que trabajaban en La Habana. “Algunos ya han tenido que gastar su dinero” en el tratamiento, debido, sobre todo, a las reglas burocráticas que establece el Departamento de Estado, presumiblemente para ahorrar dinero, señaló.

“Por ejemplo, tienes una cita un jueves a las 3 de la tarde en la Universidad de Pensilvania (Upenn) y tienes una cita de seguimiento al otro día. Las reglas establecen que debes manejar de vuelta o tomar el tren y regresar al otro día”, explicó el abogado. “Eso es ridículo”.

Zaid, un abogado especializado en casos relacionados con la seguridad nacional, fue contratado por estas personas “en los últimos dos meses”, aclaró. La semana pasada envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, solicitando una reunión pero no ha recibido respuesta aún.

El abogado dijo que a las personas que representa no les queda claro qué tipo de tratamiento médico están recibiendo.

“¿Están siendo tratados o están siendo estudiados? No está del todo claro lo que está sucediendo”, dijo el abogado. Zaid mencionó que algunas de las víctimas han tenido dificultades para acceder a sus expedientes médicos porque son considerados documentos gubernamentales. “Son doctores que están trabajando para el gobierno de Estados Unidos”, comentó.

El Nuevo Herald envió preguntas al Departamento de Estado y la Universidad de Pensilvania sobre el tratamiento recibido por las personas afectadas en estos incidentes. Esta historia será actualizada para incluir sus respuestas.

Según Zaid, sus clientes no han regresado a Cuba —aunque querían hacerlo para concluir su misión— y algunos están trabajando en el mismo hemisferio, pero se mantienen asistiendo a las consultas en UPenn. “Todos querían volver a su trabajo. Son personas muy dedicadas”, señaló.

Para el gobierno, ha sido más difícil manejar estos casos debido no solo a la incertidumbre sobre quién o qué ocasionó los ataques sino también a los síntomas resultantes. Aunque ha habido precedentes de grupos de empleados federales que han sido heridos en eventos como explosiones, en esos casos “las heridas han sido específicas y concretas, no extraños daños cerebrales y neurológicos. Es mucho más complicado”, opinó.





El abogado Mark Zaid. Cortesía

Según el abogado, otro de sus clientes, Mike Beck, un agente retirado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), habría sufrido “un ataque potencialmente similar” en la década de los 90 del siglo pasado, cuando viajó a un país no identificado. Años después, Beck y su compañero en ese viaje, sufrieron Parkinson, y un reporte confidencial convenció a Beck de que su enfermedad estaba relacionada con un ataque encubierto con un arma que empleaba microondas, según relató a The Washington Post.

“Mi instinto me dice que esto ha estado pasando durante un tiempo”, comentó Zaid. “La NSA me ha revelado en un entorno no clasificado que una potencia extranjera ha utilizado un arma de microondas contra personas”, dijo Zaid.

Doctores de UPenn que trataron a 21 afectados, concluyeron que tras experimentar “fenómenos sensoriales y auditivos”, estas personas desarrollaron síntomas de una conmoción cerebral, pese a que ninguno recibió un golpe en la cabeza, según publicaron en un artículo en el Journal of the American Medical Association. Meses después de haberse expuesto a una fuente de vibración o sonido descrita por los afectados como proveniente de una dirección específica, la mayoría presentaba problemas cognitivos, visuales, auditivos y para mantener el equilibrio. Los síntomas permanecen en el tiempo y los pacientes han recibido terapia para su rehabilitación, añade el estudio.

“Realmente parece una conmoción cerebral sin la historia de trauma en la cabeza”, dijo el Dr. Douglas Smith, uno de los autores del estudio preliminar y director del Center for Brain Injury and Repair de Upenn, en una entrevista también publicada en JAMA. “De lo que estamos bastante seguros es que no fue el sonido en sí lo que causó la lesion”.

Los “incidentes” ocurridos en Cuba han confundido a políticos y especialistas por igual. Estados Unidos no ha podido determinar quién o qué ha provocado los daños a la salud de su personal en La Habana. Los médicos desconocen también cuánto tiempo cada persona afectada estuvo expuesta a la fuente desconocida que supuestamente ha generado los síntomas.

Parte del problema, añadió Zaid, es que cada persona reacciona diferente. “Algunos están sufriendo más que otros”, dijo en referencia a sus clientes. Los síntomas de uno de sus clientes son tan severos, que está considerando retirarse, aunque en condiciones normales hubiera podido continuar trabajando varios años más, dijo el abogado.

“Los síntomas varían. Algunos tienen problemas para mantener el balance, mirar la computadora o pensar claramente. Algunos se han incorporado completamente al trabajo pero otros tiene problemas para trabajar tres o cuatro horas al día”, comentó. El abogado dijo que no podía confirmar si alguno de sus clientes había presentado daños cerebrales como los descritos en el artículo publicado en JAMA porque no ha podido ver los registros médicos, pero aseguró que los afectados “no están inventando los síntomas”.

“Las tomografías no mienten. Pensar que una gran cantidad de diplomáticos estadounidenses van a inventar síntomas por alguna razón, es risible cuando conoces a diplomáticos”, dijo Zaid. “Los diplomáticos se encuentran entre las personas más dedicadas”.

Un editorial en JAMA pidió tomar los resultados del estudio del equipo de UPenn con cautela y otros especialistas han cuestionado la metodología empleada. Pero los médicos de Upenn que publicaron el artículo, así como el Dr. Michael Hoffer de la Universidad de Miami, quien viajó a La Habana a tratar a los afectados, descartaron que los síntomas fueran “psicosomáticos”, como sugirió un equipo gubernamental de expertos cubanos que investigaron el caso.

“Esta no es la imagen que ves con la enfermedad psicógenica masiva”, dijo Smith. “Y nuevamente, estos pacientes no quieren nada más que volver al servicio de nuestro país”.

Los incidentes, descritos primero como “ataques sónicos” por el gobierno estadounidense —por los ruidos y vibraciones que sintieron los afectados— y luego como “ataques a la salud”, ocurrieron entre noviembre del 2016 y mayo del 2017 en residencias diplomáticas y hoteles en La Habana. A fines de mayo se reportó otro incidente y dos nuevas víctimas potenciales están siendo evaluadas en la Universidad de Pensilvania. De ser confirmadas, el número de víctimas se elevaría a 26. El gobierno canadiense también reportó que 10 diplomáticos y familiares, entre ellos niños, habían sido afectados en un incidente similar en mayo del 2017.





SHARE COPY LINK La agencia AP obtuvo una grabación de lo que algunos empleados de la embajada de Estados Unidos oyeron en La Habana al ser atacados por lo que los investigadores creyeron inicialmente que era un arma sónica. AP

El senador republicano Marco Rubio, que preside el subcomité de asuntos concernientes al hemisferio occidental, dijo que el FBI estaba más cerca de entender la tecnología que podría estar detrás de los incidentes. Aunque muchos en Washington habían apuntado a Rusia como potencial culpable de los ataques, nuevos incidentes en China, han complicado aún más esta trama.

En una reunión con representantes del gobierno cubano la semana pasada, una delegación de EEUU “reiteró la necesidad urgente de identificar la fuente de los ataques a los diplomáticos estadounidenses y asegurarse de que cesen”. EEUU cree que Cuba sabe quién está detrás de los incidentes pero el gobierno de ese país ha negado responsabilidad en los incidentes.





“Tras más de año y medio de investigación rigurosa llevada a cabo por Cuba y Estados Unidos no se ha producido ninguna evidencia”, dijo Carlos Fernández de Cossío, quien encabezó la delegación cubana a esa reunión, en una entrevista con la agencia cubana Prensa Latina.

Según el diplomático, no se puede “argumentar que el efecto que dicen haber sufrido esas personas es resultado de un ataque sónico, una acción deliberada de tipo alguno o que hayan sido víctimas de la actuación de alguien….Estamos frente a un hecho que ha sido políticamente manipulado.”

El Departamento de Estado no aclaró si los resultados de una investigación independiente de la Junta de Evaluación de Responsabilidad (ARB, por sus siglas en inglés) sobre el manejo inicial de esos casos por la agencia ya estaban disponibles. La evaluación fue ordenada por el entonces Secretario Rex Tillerson en enero. A fines de mayo, Pompeo ordenó la creación de un Grupo de Trabajo de Incidentes de Salud para coordinar las investigaciones de los incidentes ocurridos en Cuba y en China con otras agencias federales.

“No se le pidió al ARB de Cuba que determinara la causa de los problemas de salud o los síntomas médicos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. “Si el ARB encuentra causa razonable para creer que personal o contratistas del gobierno se comportaron indebidamente o realizaron su trabajo de modo insatisfactorio, por lo que contribuyeron significativamente al incidente bajo investigación, la junta transmitirá ese hallazgo al jefe de la agencia federal correspondiente”.

