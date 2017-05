Dudamel critica a Maduro y pide que ‘escuche la voz del pueblo venezolano’

Este jueves, horas después de la muerte del joven de 18 años de edad Armando Cañizales Carrillo, producto de la represión contra manifestantes emprendido por el régimen de Nicolás Maduro, y tras años de acompañar al Gobierno venezolano en diversas esferas culturales, el músico venezolano Gustavo Dudamel decidió pronunciarse, por primera vez, en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, la batuta de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles hizo pública su nueva postura, colocando luto en su perfil de Twitter con el nombre del adolescente ultimado por un impacto en el cuello este miércoles, y un texto dirigido al país, en el que solicita al presidente Maduro que rectifique.

Citamos el texto, a continuación:

“Mi vida entera la he dedicado a la música y al arte como forma de transformar las sociedades. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador pero jamás violento.

Para que la democracia sea sana debe haber respeto y entendimiento verdadero. La democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno particular porque dejaría de ser democracia. El ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría, como baluarte último de la verdad social. Ninguna ideología puede ir más allá del bien común. La política se debe hacer desde la consciencia y en el más absoluto respeto a la constitucionalidad, adaptándose a una sociedad joven que, como la venezolana, tiene el derecho a reinventarse y rehacerse en el sano e inobjetable contrapeso democrático.

Los venezolanos están desesperados por su derecho inalienable al bienestar y a la satisfacción de sus más básicas necesidades. Las únicas armas que se le puede entregar a un pueblo son las herramientas para forjar su porvenir: instrumentos musicales, pinceles, libros; en fin, los más altos valores del espíritu humano: el bien, la verdad y la belleza.

Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Debemos a nuestros jóvenes un mundo esperanzador, un país en el que se pueda caminar libremente en el disentimiento, en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo y en el que los sueños tengan cabida para construir la Venezuela que todos anhelamos.

Es el momento de escuchar a la gente: Ya basta. –Gustavo Dudamel”

Carrillo era estudiante de un núcleo del Sistema de Orquestas y pensaba ingresar a la universidad para cursar la carrera de medicina.

Diversos usuarios de las redes sociales reprobaron que Dudamel esperara que un joven músico falleciera para pronunciarse en contra del régimen.

Lo cierto es que nunca sabremos el impacto real q una oportuna declaración de Dudamel hubiera tenido, básicamente porque no la dio a tiempo — Roberto Rodríguez M. (@esosiquetetengo) 4 de mayo de 2017

Otros aplaudieron la postura, indicando que nunca es tarde para rectificar el rumbo.

En enero de 2014, en el marco de las protestas que se realizaban contra el régimen de Nicolás Maduro, el comunicador social y profesor venezolano Andrés Cañizalez llamaba a capítulo a Dudamel, por medio, precisamente, de una carta, en la cual le reprobaba su postura complaciente ante arbitrariedades del Gobierno.

“Cuando el gobierno le arrebató la señal a RCTV, y no encuentro un sinónimo, lo primero que puso al aire el nuevo canal gubernamental TVES fue justamente a ti, dirigiendo una orquesta, en un concierto preparado para la ocasión. Ten cuidado, estimado maestro, tu genialidad como músico no será salvoconducto cuando sea la hora de evaluar tu conducta como ciudadano y demócrata (que lo eres) de Venezuela. Por más memorable que sea un concierto tuyo, este no puede borrar lo que en efecto ocurrió”.

En febrero de ese año, Dudamel defendió ante la BBC el hecho de no inmiscuirse en política, durante una entrevista en la cual afirmó que el Sistema de Orquestas no debía tener posturas políticas porque pertenecía a toda la sociedad venezolana. El pasado 25 de abril, Dudamel aún mantenía su tono neutral, cuando emitió un video llamando “a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para solucionar la crisis en Venezuela”.

Llamo a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para solucionar la crisis en Venezuela #DudamelVenezuela pic.twitter.com/bgAoWArOSQ — Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) 25 de abril de 2017