Manifestantes retoman las calles mientras instan a la Asamblea a designar un nuevo presidente

Desvanecido el debilitante espejismo de una salida electoral, la oposición venezolana marcha ahora más cerca de declararse en rebelión y desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, con algunas voces declarando desde ya que la Asamblea Nacional debería designar de una vez por todas a un nuevo presidente.

Los planes de modificar a la fuerza la Constitución a través de una Asamblea Constituyente que Maduro pretende nombrar a dedo están siendo interpretados como la estocada final a la democracia venezolana y la prueba definitiva de que el régimen no está dispuesto a medirse electoralmente.

“Es evidente que Maduro y sus ministros jamás abandonarán el poder por las buenas, porque han cometido tantos delitos [que es evidente] que su destino es la cárcel”, advirtió Enrique Aristeguieta Gramcko, presidente de la Gran Alianza Nacional (GANA), agrupación de la sociedad civil que aboga a favor de la activación del artículo 350 de la Constitución que llevaría a desconocer a Maduro.

“Debemos buscar una salida constitucional a fin de constituir un gobierno de transición lo antes posible. Es la única manera de comenzar a resolver la crisis política y humanitaria”, agregó Gramcko, en un comunicado.

Maduro ya fue destituido por la Asamblea Nacional (AN), en una sesión realizada en enero, y el paso lógico ahora es hacer valer esa decisión, manifestó la organización.

“La AN no puede seguir posponiendo el cambio de gobierno. La represión que ejerce el gobierno es demasiado cruel, demasiado dolorosa. No podemos permitir que se siga asesinando y encarcelando a nuestros jóvenes”, declaró Gramcko, al instar a la Asamblea Nacional a designar un nuevo presidente.

La oposición entró en un proceso de reformular su estrategia en momentos en que el régimen incrementa la represión, ordenando a sus agrupaciones paramilitares y a la Guardia Nacional a contener violentamente las manifestaciones de protestas.

facebook twitter email Compártalo More Videos 1:40 'Mi pueblo se muere', grita mujer en conferencia de Tarek William Saab en Líbano Pause 2:36 Comisión aprueba resoluciones contra Nicolás Maduro y a favor de venezolanos en EEUU 1:02 Opositores venezolanos hacen retroceder a tanquetas de la Guardia Nacional 0:43 Tanqueta arrolla a venezolanos durante protesta 1:21 Maduro firma decreto que convoca Asamblea Nacional Constituyente 5:06 Almagro critica propuesta de Constituyente en Venezuela 0:21 Fe de vida de Leopoldo López tras alarma por su supuesto traslado a un hospital en estado grave 0:11 Lilian Tintori pide información sobre su esposo afuera de un hospital militar en Caracas 1:52 'Papá, tienes el poder de poner fin a la injusticia', dice hijo de funcionario chavista 0:24 Diosdado Cabello niega información sobre traslado al hospital de Leopoldo López Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Tanqueta arrolla a venezolanos durante protesta Una multitud de manifestantes venezolanos es agredida por una tanqueta de la Guardia Nacional durante una protesta en el sector de Altamira, en Caracas el 3 de mayo. Harley Monseguileman via Storyful Twitter

Un joven falleció el jueves al recibir varios impactos de bala en una universidad del oriente de Venezuela, mientras que varios centenares de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de universitarios que exigían en Caracas el cese de la represión.

En el Tigre, ciudad ubicada en el estado oriental de Anzoátegui, el dirigente estudiantil José López Manjares, de 33 años, fue asesinado a tiros cuando participaba en una asamblea.

“Se encontraba en una asamblea estudiantil. Al finalizar, uno de los asistentes se le acercó y le propinó varios disparos; posteriormente, huyó en una moto”, reportó el Ministerio Público en un comunicado.

López era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Territorial José Antonio Anzoátegui. En el hecho resultaron heridas otras tres personas, según la Fiscalía.

En Caracas, agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas contra cientos de alumnos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras que jóvenes encapuchados respondían con piedras y cócteles molotov.

facebook twitter email Compártalo More Videos 1:40 'Mi pueblo se muere', grita mujer en conferencia de Tarek William Saab en Líbano Pause 2:36 Comisión aprueba resoluciones contra Nicolás Maduro y a favor de venezolanos en EEUU 1:02 Opositores venezolanos hacen retroceder a tanquetas de la Guardia Nacional 0:43 Tanqueta arrolla a venezolanos durante protesta 1:21 Maduro firma decreto que convoca Asamblea Nacional Constituyente 5:06 Almagro critica propuesta de Constituyente en Venezuela 0:21 Fe de vida de Leopoldo López tras alarma por su supuesto traslado a un hospital en estado grave 0:11 Lilian Tintori pide información sobre su esposo afuera de un hospital militar en Caracas 1:52 'Papá, tienes el poder de poner fin a la injusticia', dice hijo de funcionario chavista 0:24 Diosdado Cabello niega información sobre traslado al hospital de Leopoldo López Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email 'Mi pueblo se muere', grita mujer en conferencia de Tarek William Saab en Líbano Dos mujeres interrumpieron la conferencia del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, sobre los derechos humanos en Líbano. "Mi pueblo se muere, los están matando", gritó una de las mujeres que fueron desalojadas del lugar. Twitter

“Nuevamente una protesta pacífica es reprimida sin ninguna razón. Nos bloquean como si fuéramos delincuentes”, dijo a la prensa Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.

“No nos dejan salir de nuestra universidad, no estamos armados. Nosotros estamos aquí luchando por los asesinados, estamos luchando por un cambio, por el derecho de las nuevas generaciones de vivir en democracia”, agregó.

Los universitarios, al igual que los partidos de oposición, consideran que el llamado a una Asamblea Constituyente forma parte de un “golpe de Estado continuado” emprendido por el régimen de Maduro.

Las protestas, iniciadas en abril contra los intentos de un chavista Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse los poderes de la Asamblea Nacional, recrudecieron esta semana en rechazo a la iniciativa de Maduro de redactar una nueva Constitución que sustituirá a la de 1999, que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez.

Al menos siete personas murieron desde el anuncio del proceso constituyente el martes, con lo que se elevó a 37 el número de fallecidos en las últimas semanas.

Las últimas acciones de Maduro están llevando a la oposición venezolana a un momento de definición, resaltó desde Miami Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia.

“La política castrista en Venezuela es la de afirmar una dictadura abierta, y ya van en ese camino, y apostar a que se debilite la resistencia en la calle y la oposición política”, dijo Sánchez Berzaín.

Y el tiempo no juega a favor de la oposición, advirtió.

“Están ya en la hora decisiva, no se sabe cuánto tiempo más les va a durar la presión de calle. Tienen que poner en juego todo lo que tengan, porque el tiempo está a favor de la dictadura”, dijo Sánchez Berzaín.

“Una de las tareas fundamentales de la dictadura es hacer desaparecer a la oposición, con la cárcel, con el exilio, con el miedo, la persecución política y el control de los medios de comunicación”, enfatizó.

Por el momento, el miedo parece estar ausente en las actuaciones de algunos dirigentes de la oposición que se encuentran en la calle a diario manifestando.

“El tiempo de la dictadura se acabó”, manifestó recientemente la dirigente opositora María Corina Machado. “El 350 se aplica y comienza ya. Es un mandato constitucional, es un deber que tenemos cada uno de los ciudadanos”.