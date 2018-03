Sanciones e insinuaciones de golpe en EEUU erosionan el control de Maduro sobre los militares

En un video transmitido por las redes sociales el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y ex candidato presidencial Diego Arria instó a las Fuerzas Armadas a desconocer la autoridad del gobernante Nicolás Maduro, enfatizando que una “demostración de desobediencia por parte de la fuerza armada” permitiría a los venezolanos rescatar la libertad. Diego Arria via Facebook