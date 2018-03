Ledezma: Chavistas perseguidos deben develar secretos sobre muerte de Chávez y nacimiento de Maduro

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma instó el viernes a figuras del régimen de Venezuela que han caído en desgracia -como el ex jefe de inteligencia Miguel Rodríguez Torres y el ex zar del petróleo Rafael Ramírez- a que revelen al mundo los más oscuros secretos del chavismo, incluyendo la fecha en que murió Hugo Chávez y la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro.

Ledezma, quien escapó en noviembre de su arresto domiciliario en Venezuela y ahora vive exiliado en España, acusó a Maduro de estar detrás del mayor fraude cometido en la historia de Venezuela, al usurpar la presidencia del país incluso antes de que la asumiera formalmente.

Antonio Ledezma publicó un video en Twitter pidiendo más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. @alcaldeledezma via Twitter

“Hay muchas cosas que están en tinieblas, y allí quienes tienen la palabra son personas como Rodríguez Torres. Son estos chavistas que ahora son perseguidos, que ahora son víctimas de este canibalismo” emprendido por el régimen sobre sus propios miembros que han caído en desgracia y que “de alguna u otra manera también son responsables de esta catástrofe humanitaria”, dijo Ledezma en una entrevista con el Nuevo Herald.

“Sobre la verdadera fecha de la muerte de Chávez hay mucho misterio. Y Venezuela no ha visto aún una partida de nacimiento de Maduro y tampoco ha visto una partida de defunción de Chávez”, agregó.

El alcalde, uno de los más respetados líderes de la oposición venezolana, no ofreció pruebas que demostraran que Chávez murió en una fecha distinta a la anunciada oficialmente, el 5 de marzo de 2013.

Pero la posibilidad ha sido ampliamente reportada desde hace años por medios independientes, basados en declaraciones de personas que acompañaron a Chávez en sus últimos días, incluyendo su ex escolta y ahora testigo de las autoridades estadounidenses, Leamsy Salazar.

El arresto de Del Pino y el ex jefe de PDVSA es parte de una purga “estalinezca” emprendida por Maduro para consolidar el poder.

“Leamsy Salazar confirma q Chávez murió a las 7:32 pm del 30Dic12. Cuanta mentira dijeron para ocultar q estaba muerto. Sinvergüenzas”, escribió el diplomático panameño, Guillermo Cochez, en su cuenta de Twitter en el 2015.

“Padres, hermanos, hijos y amigos se prestaron para esconder muerte d Chávez, para poder lucrar manteniendo tan horrendo secreto. Bárbaros”, agregó Cochez.

Este secreto, al igual que el relacionado con acusaciones de que Maduro es en realidad de origen colombiano, están en manos de Rodríguez Torres y Rafael Ramírez, insistió Ledezma.

Siempre llamo a @NicolasMaduro "paisano" porque su madre, Teresa de Jesús Moros, era ciudadana colombiana y, por tanto, él también lo es, son importar donde haya nacido. Articulo 96 Inciso 1 A) de la Constitución Política de Colombia. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 13, 2018

“Tanto [Rodríguez Torres] como Rafael Ramírez estaban en ese primer anillo [del régimen] y saben mucho sobre que es lo que ha pasado”, dijo Ledezma.

“Muchos de estos secretos han sido mantenidos como una póliza de seguro, pero creo que llegó la hora para que ellos le hagan un desagravio al país”, insistió.

Rodríguez Torres, quien fue arrestado la semana pasada, presumiblemente aún tiene bajo su poder pruebas comprometedoras sobre el gobierno bolivariano dado a que se desempeñó por muchos años como jefe de inteligencia del régimen.

Ramírez, quien es hoy perseguido por el régimen y se encuentra en el exterior, fue uno de los dirigentes de mayor influencia durante los primeros años del gobierno de Maduro hasta que fue destituido en el 2014.

Aún cuando algunos venezolanos le restan importancia al tema de la muerte de Chávez, considerándolo solo un dato histórico o anecdótico, Ledezma dijo que la relevancia reside en que el presunto engaño a la nación establece la ilegitimidad del gobierno de Maduro incluso antes de que fuera juramentado formalmente como presidente.

Si Chávez murió semanas antes de la fecha oficial, eso quiere decir que los decretos presentados como firmados por el mandatario desde su cama de enfermo fueron en realidad falsificados, y estos tuvieron que ver con la designación de ministros y lanzamientos de medidas que tuvieron impacto sobre las finanzas del país, dijo.

“La encargaduría de Maduro, su designación para asumir el control del país, es también irregular, porque su legalidad dependería de la verdadera fecha de defunción de Hugo Chávez”, explicó.

La ilegitimidad de la presidencia de Maduro también se entendería después de su juramentación, ante la aparición de evidencia de que el gobernante –en el mejor de los casos—posee simultáneamente las nacionalidades de Colombia y de Venezuela.

Paisano @NicolasMaduro ¿la detención de militares se debe a que ya ellos tienen la certeza de que usted es colombiano y por lo tanto no puede seguir siendo Presidente de #Venezuela? — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 16, 2018

El ex alcalde dijo que la denuncia formulada la semana pasada por el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, señalando que Maduro cuenta con la doble nacionalidad es sumamente creíble, ante la aparición de pruebas de que la madre del líder bolivariano era colombiana.

“Es hijo de madre colombiana y tiene la nacionalidad colombiana. Todo eso es cierto. Él debió renunciar en su oportunidad, cosa que no hizo”, lo cual significa que estaba violando las normas constitucionales de Venezuela al asumir la presidencia, explicó.