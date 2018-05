Tras calvario en Venezuela, Josh Holt se reencuentra con su familia y con Trump en la Casa Blanca

El calvario que soportó durante dos años un estadounidense mormón de Utah en un calabozo del régimen venezolano llegó a su feliz final el sábado por la noche, cuando tocó tierra en la capital norteamericana, acompañado por el senador que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores.

Lejos de los barrotes que hicieron mísera su precaria existencia, Josh Holt se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

“Quiero darte la bienvenida al Despacho Oval y a la Casa Blanca. Es muy especial tenerte aquí. Tú has pasado por muchas cosas, más que la mayoría de la gente. Luchaste cada día”, afirmó Trump a Holt en el despacho presidencial, en el que se encontraban la esposa de Holt, Thamara, y sus padres.

Trump agradeció el trabajo en equipo de las autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y los senadores republicanos Ornin Hatch y Bob Corker, principalmente, pero evitó mencionar a Maduro o cualquier cargo venezolano.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.