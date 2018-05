Canadá sanciona a Cilia Flores y otros 13 chavistas por destruir la democracia venezolana

El gobierno de Canadá impuso el miércoles nuevas sanciones individuales contra altos funcionarios del chavismo, incluyendo a Cilia Flores, esposa del gobernante de Nicolás Maduro, acusándoles de ser responsables del desmantelamiento de la democracia venezolana.





Las sanciones son anunciadas un día después que un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendará que el régimen de Nicolás Maduro sea investigado por cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo los asesinatos de cientos de venezolanos y los arrestos injustificados de miles más.

