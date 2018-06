'Me siento horrible, asqueada': Venezolana denuncia haber sido violada por tres hombres en Perú

Una joven venezolana de 18 años fue presuntamente drogada y violada por tres hombres en Perú, dos de ellos menores de edad, según reportes de la prensa local.

Los hechos presuntamente ocurrieron el miércoles en la noche en el Distrito de Los Olivos, en Lima, cuando la muchacha caminaba por la cuadra del restaurante de su abuela, en el que trabaja como mesera.

La víctima, que había llegado a Perú hace dos meses y cuya identidad no ha sido revelada para proteger su privacidad, le contó a un canal local que conocía a dos de los tres hombres que abusaron sexualmente de ella esa noche.

"Llego a la esquina y me encuentro a esos amigos míos. Uno me cogió un brazo y el otro el otro. Me agarran la boca y veo que no es broma. Entonces pierdo el conocimiento", dijo en una entrevista al programa Beto a Saber.

Al demorarse en regresar al restaurante, su abuela, Ruth Berrios de Zitella, sospecha que algo pudo haberle pasado a su nieta. Salió a buscarla por la cuadra y escuchó unos gritos que venían de un tercer piso de un edificio.

La mujer encontró a su nieta desnuda en un apartamento en el que había tres hombres, según relató al mismo programa.

"Empujo la puerta y entro. Hay un colchón parado, mi nieta estaba en la parte de atrás sin ropa y un muchacho adelante", dijo.

La víctima dice que no recuerda nada, pero la Policía de Los Olivos confirmó que son tres los sujetos que implicados en la denuncia, de acuerdo con el periódico La República.

Los tres hombres fueron arrestados. Uno de ellos fue identificado como Branller Stalin Casique Sajami, de 20 años, y a los otros dos se les protegió su identidad al ser menores de edad. Ambos tienen 16 años.

"Yo era virgen hasta que llegué aquí. Me siento horrible, asqueada, siento un escalofrío interno", aseguró la víctima.

"Una mujer siempre espera su primera vez como un cuento de hadas, pero el mío fue un cuento de terror. Abusaron de mí como si fuera un juguetico", agregó la joven, que espera que su caso no quede en la impunidad con muchos otros.

Según medios locales, dos de los presuntos violadores podrían quedar en libertad por ser menores de edad. Por el momento permanecen retenidos en un juzgado de familia de Los Olivos.

Se desconoce si a los tres acusados se les han formulado cargos en su contra.

"Siento rabia, dolor, impotencia. Lo que espero es que se haga justicia", pidió la abuela de la víctima. "Nosotros salimos de Venezuela huyendo de tantas cosas [...] venimos con la esperanza de un futuro nuevo y nos pasa una cosa tan desagradable como esta", agregó.

El caso se suma a una serie de reportes de violencia contra mujeres venezolanas que han huido de la crisis de su país a varias regiones de Latinoamérica.

Hace apenas una semana que una venezolana fuera atacada con ácido, apuñalada y violada en Lima por un hombre que luego intentó suicidarse. Reyner Alvarado Meza le desfiguró el rostro a Gilda Sol Mujica, la apuñaló 12 veces y la violó.