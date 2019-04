Orlando “El Duque’’ Hernández aplaude fin del acuerdo Cuba-MLB Orlando "El Duque" Hernández, la leyenda de la pelota cubana, da su valoración sobre el fin del acuerdo y habla de sus recuerdos en la pelota cubana, los Yankees y Medias Blancas. Up Next × SHARE COPY LINK Orlando "El Duque" Hernández, la leyenda de la pelota cubana, da su valoración sobre el fin del acuerdo y habla de sus recuerdos en la pelota cubana, los Yankees y Medias Blancas.

Aunque comprende el drama de los peloteros en la lista, Orlando “El Duque’’ Hernández aplaude que se haya cancelado el acuerdo entre la Federación Cubana y las Grandes Ligas, porque se sustentaba sobre una base endeble y falsa.

Hernández, quizá el pelotero cubano más respetado por sus actuaciones dentro y fuera de la isla, ha reiterado su posición en varias ocasiones y este martes volvió a comentar acerca del debatido tema en el programa de Facebook El Vikingo y Ebro Live.





“Felicito al gobierno de los Estados Unidos, de Trump, por tomar esta decisión de dar marcha atrás a este convenio de mentira’’, expresó Hernández. “Es una mentira decir que la Federación de Béisbol de Cuba es independiente. Todos sabemos que no lo es’’.

Firmado en diciembre del 2018, el pacto entre la FCB y las Mayores terminó en letra muerta el 8 de abril, cuando el Departamento del Tesoro envió una carta a las Grandes Ligas para que desistiera en sus esfuerzos de llevar adelante este acuerdo.

De esta manera, la administración de Donald Trump echaba por tierra una directiva del anterior gobierno de Barack Obama que reconocía a la FCB como un organismo independiente de las autoridades comunistas del país.

“Si son tan independientes como dicen, démosles el beneficio de la duda, y que dejen salir a los muchachos sin ningún tipo de restricción, por su propia voluntad y sin retenerles los pasaportes’’, agregó El Duque. “Ellos tienen la solución en la mano. Que les dejen ser libres y tomar sus propias decisiones’’.

La cancelación del pacto se produjo una semana exacta desde que la FCB diera a conocer la lista de peloteros “liberados’’ –menores de 25 años y con menos de cinco Series Nacionales- para ser tomados en consideración por los clubes de las Mayores.

Desde su publicación, la lista desató una avalancha de polémicas por los nombres de quienes la integraban y por los quedaron fuera, según parámetros de elegibilidad que nunca quedaron del todo claros.

“Si Cuba solo tiene 34 peloteros para ser observados, muy mal están en Cuba’’, apuntó Hernández, cuatro veces ganador de un anillo de Serie Mundial, tres con los Yankees y uno con los Medias Blancas. “¿Por qué no dejar que los equipos decidan a quién o no desean firmar? ¿Por qué no hacer showcases con entera libertad? ¿Por qué todo tiene que reducirse a esa lista?’’.

Uno de los grandes lanzadores de los Industriales de todos los tiempos, Hernández fue víctima de una de las grandes injusticias, cuando se le impidió –siendo una de las mejores estrellas antillanas- seguir jugando pelota, lo cual le obligó a abandonar su tierra por vía marítima.

Su historia, digna de una novela, es material de leyenda por la manera en que llegó a Nueva York y se convirtió en un símbolo para todos los latinos, y especialmente, los cubanos.

“Es fácil seguir mintiéndoles a esos muchachos jóvenes y al pueblo de Cuba de que los culpables [de la caída del pacto] son los Estados Unidos’’, recalcó El Duque. “Nosotros sabemos que no es así. Es el gobierno cubano el que está tronchando a estos muchachos jóvenes en el deporte, la medicina, en todos los órdenes de la vida. Está bueno ya de mentiras’’.